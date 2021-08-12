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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu’ndan Edremit Belediyesine teşekkür ziyareti

İHA

Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu’ndan Edremit Belediyesine teşekkür ziyareti

Artvin’in Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Arhavi’de meydana gelen selin yaralarının sarılması için araç ve personel desteğinde bulunan Edremit Belediyesi’ne teşekkür ziyaretinde bulundu.
Geçtiğimiz haftalarda Arhavi’de meydana gelen sel için Türkiye seferber olurken, Edremit Belediyesi de araç ve personel desteğinde bulunmuştu. Arhavi’de yapılan görevlendirmenin ardından sel ve heyelandan dolayı kapanan yolları açmak için yoğun bir temponun içerisine girerek çalışan ekipler, bölgede çalışmaların tamamlanması ile birlikte Edremit’e geri dönmüşlerdi.
Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, yaşanan selden dolayı desteklerini sunan Edremit Belediyesi’ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın yoğun programı dolayısıyla yer alamadığı ziyarette, Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Karahan ve Abdullah Ekinci tarafından karşılanan Başkan Kurdoğlu, yardımlarını esirgemeyen tüm belediyelere teşekkür etti. Başkan Kurdoğlu, “Yaşadığımız sel felaketi nedeniyle belediye başkanımıza teşekkür ziyaretinde bulunmak istedim. Tüm belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu anlamda Edremit Belediyemizin de aracı ve personeli bizde çalıştı. Dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulunmak istedim. Edremitlilere şükranlarımı sunuyorum, Başkanımız İsmail beye de selam ve saygılarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.
Sohbet havasında geçen ziyaret karşılıklı hediyelerin verilmesi ile sona erdi.

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