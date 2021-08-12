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İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan vatandaşlara aşı çağrısı

İHA

İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan vatandaşlara aşı çağrısı

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kentin çeşitli noktalarına kurulan aşı stantlarını ziyaret ederek, aşıya karşı ön yargısı olan vatandaşları ikna edip aşılarını yaptı.
Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 50 yaşından büyük vatandaşların 3. doz aşılarını yapmaları noktasında uyarılarda bulundu. Sünnetçioğlu, "Aşılanmayan kişiler yeni varyanta sebep olabilir. Aşı yaptırmayanlar bir an önce aşılarını olmalı ve aşı süreçleri tamamlanana kadar kendilerini koruyarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha sıkı uymalılar. Tam aşılı kişiler, delta varyantı ile karşılaşsalar bile ciddi hastalık ve ölüme karşı korunmaya devam etmektedirler” dedi.
Vatandaşların ve sağlık çalışanların ilk 2 doz aşı hangisi olursa olsun üçüncü dozda istedikleri aşıyı olabileceğini belirten Sünnetçioğlu, “Covid19 salgını mutasyonlarına karşı aşılarınızı olun. Özellikle 50 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 3. doz aşılarını yaptırmaları için popülasyonun hassas ve kırılgan olması sebebiyle bu yaş grubunda birçok hastalığın önlenmesi açısından, aşılanmanın önemi büyüktür. Aşılama zamanı aşının etkinliği açısından çok önemlidir. Özellikle risk grubunda olan kişilerde aşının yapılmasını önermekteyiz” ifadelerini kullandı.
Aşıya karşı yanlış bilgilerin çok hızlı yayıldığını ve gençlerin aşıya karşı hassasiyet göstermediğini vurgulayan Sünnetçioğlu, “Vatandaşlar arasında yanlış bilgilerin çok hızlı yayılması, aşıya karşı bir direnç oluşması ve gençlerin aşı konusunda hassasiyet göstermemesinden dolayı oranımız maalesef diğer illere göre istenilen seviyede değil. Ama sağlık çalışanlarımızın özverili gayretleri, vatandaşlarımızı ikna etme çalışmaları neticesinde yakın zamanda istenilen seviyeye yükseltileceği umudu taşıyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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