Van’da üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı İpekyolu Belediyesinden eğitime tam destek

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından, YKS'ye giren gençlere yönelik ''Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı'' hizmetine başladı.

İpekyolu Belediyesi bu kapsamda, 20 Ağustos’a dek sürecek ücretsiz tercih danışmanlığı ile öğrencilerin hayallerindeki üniversiteye girebilmeleri için doğru tercih yapmalarında yardımcı olacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) geride bırakan gençler istediği üniversiteye yerleşmenin heyecanını beklerken, İpekyolu Belediyesi de öğrencilerin tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapması için ''Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı'' hizmetini başlattı. İpekyolu Belediyesine bağlı Sürekli Eğitim Merkezi Sorumlusu Gökhan Arslan, “İpekyolu Belediyesi tarafından hazırlanan tercih standında öğrencilerimize ücretsiz tercih danışmanlığı yapıyoruz. Kritik bir dönemden geçen öğrencilerimiz için kritik olan tercihlerde zorluk taşıyor. Bu kapsamda bize tüm imkânları seferber eden İpekyolu Belediyesine teşekkür ediyoruz. Bu süreçte tüm öğrencilerimize başarılar dileyip, hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Bir yıl boyunca İpekyolu Belediyesi sürekli eğitim merkezinde eğitim alan öğrenciler, “Bir yıl boyunca İpekyolu Belediyesi tarafından eğitim gördük. Ücretsiz olarak ve orada çok iyi bir başarı sergiledik ve ayrıca iyi bir sıralamada elde ettik. Şimdi de yine ücretsiz bir şekilde yer tercihi konusunda yardımcı oluyorlar, bu kapsamda İpekyolu Belediyesine teşekkür ederiz” diye konuştu.

Öğrencilerin en çok sorduğu sorulardan birinin mesleğe yönelik olduğunu kaydeden eğitimci Handan Demirekin “ Öğrencilerimiz 4 yıl okuyacağım ama bir mesleğim olabilecek mi diyor. Öğrencinin de tercih noktasında en çok takıldığı nokta bu, seçeceğim mesleğin önü açık mı? 4 yıl çalıştıktan sonra mezun olduktan sonra iş bulabilecek miyim? Yâda hangi meslekler daha rahat iş bulur? Ben nereye gitmeliyim? Hangi mesleği seçmeliyim? Burada daha çok öğrencilerin tercih ve gelecekleri konusunda destek veriyoruz. Üniversite için tercih verecek noktalarda adı olan üniversiteler, bölümlerde ismini duyurmuş, güzel ve başarılı eğitim veren konum olarak ta onları rahat ettirecek, maddi açıdan onlara rahatlık sağlayacak üniversiteleri etmelerini öneriyoruz. Sonuçta gidip 4 yıllık be emek verecekler, kalabilecekleri yurt, yemek ve maddi imkanlar açısından rahat edebilmeli çünkü gelen öğrencilerin durumu da belli. Bu kapsamda öğrencilere destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

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