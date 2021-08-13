Covid-19 aşısı yaptırana kitap hediyesi



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde kafe işletmecisi Özgür Keser, Covid-19 aşısı yaptıranlara kitap hediye edip, çay ikram ediyor. Aşıya dikkat çekmek için böyle bir uygulama başlattıklarını söyleyen Keser, "Kafemize gelen müşterilere HES kodu uygulaması ile aşı durumlarını kontrol ediyoruz. Aşı yaptıran müşterilerimize kitap hediye edip, çay ikramında bulunuyoruz" dedi.

Erciş ilçesinde kafe işleten Özgür Keser, aşı farkındalığı oluşturmak amacıyla aşı yaptıran vatandaşlara kitap hediye edip, çay ikramında bulunuyor. İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Keser'e ait kafeye gelen müşteriler, HES kodu uygulaması ile aşı yapıp yapmadığına bakılarak kontrol ediliyor. Aşı yaptıran müşterilere ise çeşitli okuma kitapları hediye edilip, sonrasında çay ikramı yapılıyor.

İşletmeci Özgür Keser, aşıya dikkat çekmek için böyle bir uygulama başlattıklarını belirterek, "Amacımız, aşıya dikkat çekip, herkesin aşı yaptırmasına teşvik etmek. Müşterilerimiz Van Gölü sahilinde kitaplarını okurken, ikram ettiğimiz çaylarını da afiyetle içiyorlar. Müşterilerimiz uygulamadan oldukça memnun olduklarını söylüyorlar. İşletmelerin bu hassasiyeti göstermesi halinde, ülke olarak düşük olan aşı seviyemizi de benzer çalışmalarla yükseltebiliriz" dedi.

`LÜTFEN HERKES AŞISINI YAPTIRSIN´

Kafeye müşteri olarak gelen Burhan Koç ise uygulamayı başlatan iş yeri sahibine teşekkür etti. Koç, "Bursa´da yaşıyorum. Erciş'e gezmeye geldim. Kafe girişinde HES kodu kontrolü yapılıyor. Bu uygulama ile aşı durumunuz araştırılıyor. Ben aşımı yaptırdım. Bana kitap hediye edip, çay ikramında bulundular. Başka bir yerde böyle bir uyulama görmedim. Lütfen herkes aşısını yaptırsın" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-08-13 12:31:26



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