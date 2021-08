AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan AK Parti’nin kuruluşunun 20. yılı mesajı

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti’nin kuruluşunun 20. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti’nin kuruluşunun 20. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, “20 yıl dile kolay bir zaman. Bir milletin rüyasının gerçekleştiği, bitmez zannedilen acıların nihayete erdiği, mahşere kalacağı zannedilen adaletsizliklerin yerle yeksan olduğu, ikinci sınıf muamelesi gören bir milletin dünyaya meydan okuduğu, dilenci konumuna getirilen bir devletin dara düşen herkese el uzattığı, en basit ihtiyaçlarını bile almaktan aciz hale getirilen devletin dünyaya teknoloji ihracatı yaptığı bir 20 yıl geçirdik. Dünü bilmeyen bugünün kıymetini anlayamaz. Bugünün kıymetini anlayamayan yarınları inşa edemez. Ak Parti kuruluşundan bu yana bu milletin evladı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayal bile edilemeyenleri icra etmenin gururunu yaşıyor. Kolay olmadı elbette. Manda muamelesi yapmak isteyen uluslararası lobilerden askeri vesayete, bir gecede hükümet devirdiği ile övünen mütekebbir medya güçlerinden finans baronlarına, türlü türlü terör örgütlerinden bu milletin evlatlarını ifsat eden satılık batı uşaklarına, Erdoğan düşmanlığı ile gözünü kan bürüyen kifayetsiz muhalefetinden suç örgütlerine, saymakla bitmeyecek her türlü engele rağmen bu millet evladına ve onun partisine sahip çıktı” dedi.



“Milletimiz daha önce de ona hizmet eden liderler gördü” diyen Gülçar, “Birçok ayak oyunları ile gözü önünde Başbakanlarının nasıl idam edildiğini gördü. Zehirlendiğini gördü. Bir gecede istifaya zorlanıp yüzbinlerce insanın hayatı ile tehdit edilen liderlerini gördü. Ancak zalimlere karşı duracak gücü kendinde bulamadı belki de. Fakat milletimiz kendi evladı Erdoğan’ı canı pahasına savundu. Onu asla kurda kuşa teslim etmeyeceğini gösterdi. 20 yıldır her seçimde ona daha fazla destek sundu. O da hayatının tamamını milletine adadı. Her türlü zorluğa rağmen gecesini gündüzüne katarak, bedenini ve ruhunu bu yola feda etti. Ne mutlu ona ve davası uğrunda ona yarenlik edenlere 20 yıl dile kolay. Ağızda sakız yapılacak bir ömür değil. Bir gecede silinecek bir zaman değil. Bir öfkeye kurban edilecek bir süre değil. Bir manipülasyona kapılıp heder edilecek kadar kolay değil. Yıpratmak kolay. Taş atmak kolay. Ama hakkı teslim etmek her babayiğidin harcı değil. Elbette ki insanoğlu hata ile maluldür. Hatasız kul yoktur. Aslolan bu hatayı düzeltecek bir yol bulmaktır. Yolu kapatmak en kolayı. Menzile hızla gidene engel olmak en kolayı. Ya sonrası! Aziz milletimiz elindeki pırlantanın kıymetini biliyor. Daha nice hizmeti ifa etmek için Ak Parti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacaktır. Ak Parti’nin kuruluşundan bugüne emeği olan her bir insanımıza minnetle teşekkür ediyorum. Bu davaya hizmet edip ahirete irtihal eden dava erlerine Rabbim rahmet eylesin. Bu davaya omuz veren her insanımıza gayretlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” ifadelerine yer verdi.

