Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu

DHA

Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu


Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN'ın göl kıyısındaki Çitören Mahallesi'nde, göl suyunun çekilmesiyle balıkçı barınağının giriş kısımları, kapanma noktasına geldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, kuraklığa bağlı su seviyesi düşmesinin Van'daki balıkçıları da etkilediğini belirterek, "Van Gölü kenarında bulunan balıkçı barınakları, su çekilmesiyle beraber adeta karaya çıkar hale gelmeye başladı. Artık bu balıkçı barınağına gemilerin girip çıkması nerdeyse imkansız hale geliyor. Kuraklık, artık balıkçıları da tehdit etmeye başlıyor" dedi. 
Karadeniz Bölgesi'nde selle mücadele edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 'olağanüstü kurak' gösterilen Doğu Anadolu Bölgesi'nde de bunun etkileri görülüyor. Van Gölü'nde su seviyesi, yağışların fazla olduğu dönemlerde yükselirken, buharlaşmanın arttığı dönemlerde ise düşüyor. Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Akkuş, gölde kuraklığa bağlı su seviyesi düşüklüğünün Van'daki balıkçıları da etkilediğini söyledi. Van Gölü'nün balıkçılık açısından iç sulardaki en büyük balık stokunu barındırdığını belirten Akkuş, ülkede 30 bin ton balık avlandığını, bunun 10 bin tonunu tek başına Van Gölü'ndeki inci kefali karşıladığını söyledi.
'BALIKÇI BARINAKLARI KARAYA ÇIKAR HALE GELDİ'
Göldeki balıkçılığın hem ülke için hem de bölge insanı için büyük ekonomik öneme sahip olduğunu kaydeden Dr. Akkuş, "Son yıllardaki kuraklıkla ve küresel iklim değişimine bağlı olarak yağışların azalmasıyla beraber artık Van Gölü'ne eskisi kadar su girdisi olmuyor. Buna ek olarak yine sıcaklıkların fazla olması ve buharlaşmanın artmasıyla beraber Van Gölü su seviyesinde ciddi düşüşler olduğunu görüyoruz. Van Gölü su seviyesindeki bu düşüşler özellikle bölgedeki balıkçılar için çok olumsuz bir etki oluşturuyor. Van Gölü kıyılarındaki balıkçı barınakları su çekilmesiyle beraber adeta karaya çıkar hale gelmeye başladı. Şu an Van merkeze bağlı Çitören balıkçı barınağındayız. Bu manzaradan da gördüğünüz gibi artık bu balıkçı barınağına gemilerin girip çıkması nerdeyse imkansız hale geliyor. Kuraklık artık balıkçıları da tehdit etmeye başlıyor çünkü kuraklıkla beraber yağışlar azalıyor, Van Gölü su seviyesi geri gidiyor. Bu nedenden dolayı bu balıkçı barınaklarının daha ileriye yani Van Gölü´nün daha derin noktalarına çekilmesi gerekmektedir" diye konuştu. 
'İNCİ KEFALİ ETKİLENECEK'
Buharlaşmanın, yağışın 3 katı olduğunu da belirten Dr. Akkuş, durumun böyle devam etmesi halinde Van Gölü'nün ilerleyen yıllarda çok daha düştüğüne şahitlik edeceklerini söyledi. Kuraklığın dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalini de büyük ölçüde etkileyeceğini belirten Akkuş, "Akarsular ülkemizin her tarafında önemli ama söz konusu Van Gölü havzası olunca bu önem 2 kat daha artıyor çünkü Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri her ne kadar yaşamını Van Gölü'nde sürdürse de yaz aylarında üremek için akarsulara ihtiyaç duyuyor. Küresel iklim değişimi ile birlikte havzada dağlara kar yağmıyor. Kış aylarında dağların tepelerinde kar olmazsa yaz aylarında biz akarsularda su bulamayız. İnci kefalinin üremesi için akarsularda yeterli su bulmakta zorlanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda böyle deva ederse inci kefalinin akarsulardaki üremesi daha zor bir hal alacak" dedi. 
Van Gölü kıyısında bulunan ve burada yaşayanların çoğunun balıkçılıkla uğraştığını söyleyen Çitören Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Abalı, 60 yıldır oturduğu mahallede 30 yıldır balıkçılık yaptığını söyledi. İlk defa göl suyunun bu kadar çekildiğine şahit olduğunu belirten Abalı, limanlarının kapandığını ve mağdur olduklarını kaydedip, kendilerine yeni yer yapılmasını istedi. Abalı, "Eskiden bu köyün dibine kadar denizdi. Ben şu an kurak olan alanlarda eskiden 20 ton balık avlıyordum. Şu anda suyun çekilmesiyle birlikte bizim buradaki tekneler denize balık avlamaya çıkamıyor. Geçen gün tekneye çıkarmaya çalışırken kaza oldu ve yaralandım. Su olmadığı için tekneler limana giremiyor. Yaklaşık 2 yıldır bu göl suyu çekiliyor. Derelerde de su yok. Bu yıl kuraklık çok ve perişanız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-08-14 10:56:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erciş Belediyesi atıl malzemeleri geri dönüştürerek park ve bahçelerde vatandaşların kullanımına sunuyor
YEREL HABERLER Erciş Belediyesi atıl malzemeleri geri dönüştürerek ...
AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan AK Parti’nin kuruluşunun 20. yılı mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan AK Parti’nin ...
Çocuklar için engelleri aşıp köy köy geziyor Doğuştan yürüme engeli olan Özgür köy çocuklarına umut oluyor Özgür Çağlar Işık: “Engelim benim en güzel nazarımdır”
YEREL HABERLER Çocuklar için engelleri aşıp köy köy geziyor Doğuştan ...
İpekyolu Belediyesi Köyler Arası Futbol Ligi Turnuvasının Şampiyonu Karpuzalan spor oldu
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi Köyler Arası Futbol Ligi ...
Gökyüzü meraklıları “Astrofest” etkinliğinde buluştu
YEREL HABERLER Gökyüzü meraklıları “Astrofest” etkinliğinde buluştu
Van’da şüpheli paket alarmı
YEREL HABERLER Van’da şüpheli paket alarmı
Vali Bilmez: Göçmenlerle ilgili paylaşılan videolar reklam aracı olarak kullanılıyor
YEREL HABERLER Vali Bilmez: Göçmenlerle ilgili paylaşılan videolar ...
Van Valisi Bilmez: "Araçtaki göçmenler yakalandı, organizatör gözaltına alındı" Düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs firması ve görevliler hakkında resen soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez: "Araçtaki göçmenler yakalandı, ...
Erciş İlçe Nüfus Müdürlüğü ‘Ufuk’ projesiyle modern yapıya kavuşacak
YEREL HABERLER Erciş İlçe Nüfus Müdürlüğü ‘Ufuk’ projesiyle modern ...
Başkan Akman, ‘Danışma kurulu’ toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Akman, ‘Danışma kurulu’ toplantısına katıldı
Van'da kaçak göçmen taşıyan otobüs firması ve görevlilere soruşturma 
YEREL HABERLER Van'da kaçak göçmen taşıyan otobüs firması ...
Genel Sekreter Çelikel, yeni atanan aday memurlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Genel Sekreter Çelikel, yeni atanan aday memurlarla ...
Covid-19 aşısı yaptırana kitap hediyesi
YEREL HABERLER Covid-19 aşısı yaptırana kitap hediyesi
Muradiye’de sazlık alanda yangın
YEREL HABERLER Muradiye’de sazlık alanda yangın
Van’da üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı İpekyolu Belediyesinden eğitime tam destek
YEREL HABERLER Van’da üniversite adaylarına ücretsiz tercih ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kapıköy Sınır Kapısı'nda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti sığınmacı kampı olamaz”
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kapıköy Sınır ...
Van Valisi ve Göç İdaresi Genel Müdürü duvar örülen sınırda inceleme yaptı
YEREL HABERLER Van Valisi ve Göç İdaresi Genel Müdürü duvar örülen ...
İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan vatandaşlara aşı çağrısı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan vatandaşlara aşı ...
Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu’ndan Başkan Akman’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu’ndan Başkan Akman’a ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Van’da Kanaat önderleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu: "Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir"
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Van’da Kanaat ...
İran sınırındaki duvarlar yükseliyor İran sınırında güvenlik üst seviyeye çıkarıldı Terör, göçmen ve kaçakçıların geçiş yolu kapanıyor Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Bu yıl 904 organizatör yakalanmış ve bunların büyük bir kısmı da tutuklanmıştır”
YEREL HABERLER İran sınırındaki duvarlar yükseliyor İran sınırında ...
Başkan Tanış mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Tanış mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Van´daki evlat nöbeti, 32 aile ile devam ediyor
YEREL HABERLER Van´daki evlat nöbeti, 32 aile ile devam ediyor
Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu’ndan Edremit Belediyesine teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu’ndan Edremit ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.