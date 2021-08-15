Haritanın rengini maviye çevirmek için kapı kapı dolaşıp, aşı yapıyorlar



Barış KUL/ERCİŞ,(Van)(DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nca paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında 'turuncu' kategori ile vaka artışının yüksek olduğu Van'ın Erciş ilçesinde, aşılama oranının yüzde 55 olduğu ifade edildi. Aile Hekimi Dr. Mehmet Üçöz," Şu an turuncu kategorideyiz. Bundan sonraki süreçte amacımız, gece gündüz demeden zaman ayrımı gözetmeden çalışarak haritamızı önce sarıya, daha sonra maviye çevirmek" dedi.

Aşılama oranı yüzde 55 olan Van'ın Erciş ilçesinde, günlük koronavirüs vaka sayısı, en yüksek seviyeye ulaştı. Bu kapsamda hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 60'ı geçti. Koronavirüs ile mücadelenin başladığı aylarda Türkiye'nin en iyi ilçeleri arasında yer alan Ercişte, aşılamada ise aynı başarı sağlanamadı. İlçede görev yapan sağlık çalışanları, aşılama oranını yükseltmek için ikna ekibi gibi ev ev dolaşıyor. İlçedeki kırsal mahalleleri gezen mobil ekip, bir günde 2 bin kişiyi aşı yaparak büyük bir başarı elde etti.

Aşı ekibinin başında bulunan Aile Hekimi Dr. Mehmet İçöz, herkesin aşı olması için sağlık ekiplerinin büyük mücadele verdiğini belirterek, "Hafta sonu olmasına rağmen, aile sağlığı merkezi ekibimizle birlikte aşılama çalışmalarını hızlı bir şekilde yapmaktayız. İlçemizde kırmızı olan haritamızı bu çalışmalarla birlikte turuncuya döndürdük. İl Sağlık Müdürlüğümüzün ve çalışma arkadaşlarımızın bu süreçte gayretli çalışmalarına şahit olduk. Bundan sonraki süreçteki amacımız, gece gündüz demeden zaman ayrımı gözetmeden çalışarak haritamızı önce sarıya, daha sonra maviye çevirmek. Bu bağlamda bize desteklerini esirgemeyen koordinatörümüz Şemsettin Oflas beye teşekkür ediyoruz" dedi.

'MEMNUN KALDIK'

Aşılama çalışmasından memnun olduğunu ifade eden Emine Gezer, "Evdeydim, kapı çaldı ve dışarı çıktığımda karşımda sağlıkçıları gördüm, çok şaşırdım. Aşı yapmaya gelmişler. Çok güzel ve yerinde bir uygulama. Ben bugün ikinci aşımı yaptırdım ve hiçbir yan etkisini görmedim. Herkesi aşı yaptırmaya davet ediyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-08-15 09:40:44



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