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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VASKİ’de ‘Barkodlu stok takip sistemi’ uygulaması

İHA

VASKİ’de ‘Barkodlu stok takip sistemi’ uygulaması

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, yedek parçaların muhafaza edildiği ve girişçıkışların yapıldığı depolarda, ‘Barkodlu Stok Takip Sistemi’ uygulamasını başlattı.
Hizmet ağını genişletmek isteyen ve bu çerçevede sahada çalışmalarını aralıksız sürdüren VASKİ, özellikle işgücünden maksimum düzeyde faydalanmak ve zaman faktöründen tasarruf sağlamak amacıyla, Genel Müdür Ülker Cem Kaplan’ın direktifleri doğrultusunda düzenli barkod ve takip sistemi üzerine çalışma başlattı. VASKİ bünyesinde hizmet veren personeller tarafından kısa bir süre içerisinde geliştirilen Barkodlu Stok Takip Sistemi, yedek parçaların muhafaza edildiği ve malzeme girişçıkışların sıklıkla yapıldığı ambarda uygulanmaya başlandı. Bu uygulama ile stok ve yedek parça malzemelerinin girişçıkışlarda daha sağlıklı ve daha düzenli yürütülebilmesi sağlanırken, malzemelerin nereye, ne zaman, kime ve ne kadar verildiğinin anlık kontrolü sağlanılıyor. Ayrıca uygulama ile depolara girişçıkışı yapılan malzemelere daha rahat ulaşılabilmesi ve zaman faktörünün en iyi şekilde kullanılması hedefleniyor.
Uygulama ile ilgili açıklamada bulunan VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, sistemin kurum personelleri tarafından geliştirildiğini kaydederek, “Kurumumuz ambarlarında bulunan stok, yedek parça malzeme sayısının fazla olmasından kaynaklı olarak böyle bir sisteme ihtiyaç duyuyordu. Bizlerde kısa bir sürede bunu geliştirerek uygulamaya aldık. Özellikle ambarlarımızdaki malzemelerin nereye, ne zaman, kime ve ne kadar verildiği ile ilgili anlık kontrolü sağlanırken, uygulama ile bizlerde malzemelere daha rahat ulaşılabilmeyi ve zaman faktörünü en iyi şekilde sağlamayı hedefliyoruz. Buradan sistemin geliştirilmesinde emeği geçen Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığımıza ve sistemi geliştiren personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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