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Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98’i aşısız Van’da artan vakalara rağmen vatandaşlar maske takmıyor İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu: “Aşı olup yoğun bakım ünitelerinde yatan hastamız yok” "Covid-19 tanısıyla yatan hastalarımızın çoğu aşısı olmayanlardır” “Covid-19 salgınına bağlı oluşan ızdırabı dindirmek çok zor”

İHA

Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98’i aşısız Van’da artan vakalara rağmen vatandaşlar maske takmıyor İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu: “Aşı olup yoğun bakım ünitelerinde yatan hastamız yok” "Covid-19 tanısıyla yatan hastalarımızın çoğu aşısı olmayanlardır” “Covid-19 salgınına bağlı oluşan ızdırabı dindirmek çok zor”

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yoğun bakım ve hastane servislerinde Covid19 tanısıyla yatan hastaların yüzde 98’inin aşısız, yaklaşık yüzde 1'inin ise üçüncü doz zamanı geldiği halde yaptırmayanlar olduğunu söyledi.
Aşı oranı yüzde 61.5 olan Van’da günlük korona virüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. Bu kapsamda hastanedeki doluluk oranı yüzde 90'ı geçerken, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 63 oldu. Salgının başından bu yana tedbirlere uyulan ve Türkiye’de en iyi 5 ilin arasında bulunan Van, aşılamada aynı başarıyı sağlayamadı. Aşılamanın düşük olduğu kentte, normalleşmeyle birlikte özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmaması vaka sayısını 100 binde 278,14 seviyesine kadar çıkardı.

“Covid19 tanısıyla yatan hastalarımızın çoğu aşısı olmayanlardır”
Korona virüsle mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu ifade eden Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüs salgınını ancak iyi bir aşı oranını yakalayarak ve kurallara uyarak vatandaşların yenebileceğini söyledi. Sünnetçioğlu, “Van’da bulunan yoğun bakımlarımızda ve hastane servislerimizde Covid19 tanısıyla yatan hastalarımızın çoğu aşısı olmayanlardır, bunların yüzde 98’i aşı olmayan, yüzde bir civarında üçüncü dozu geldiği halde, gelip aşısını yapmayanlardır. Zamanında aşılarını yapıp bağışıklık oluşan vatandaşlarımızdan hastanelerimizde Covid19 tanısıyla özellikle yoğun bakım ünitelerinde yatan hastamız yok” dedi.

“Covid19 salgınına bağlı oluşan ızdırabı dindirmek çok zor”
Korona virüs salgınının aşı yaptırmayanlar nedeniyle devam ettiğini belirten Sünnetçioğlu, “Aşısını olmayan tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Covid19 vakası olan hastalarımızla bir diyaloğumuz oldu, Covid19 yoğun bakımda ki hastalarımız ‘ne olur vatandaşlarımıza seslenin aşılarını yapsınlar, bizim düştüğümüz duruma düşmesinler’ çünkü gerçekten yoğun bakımda ki hastaların çektiği o sıkıntıyı hiçbir vatandaşımızın çekmesini istemiyoruz. Hastanelerimizde verdiğimiz en iyi tedaviye rağmen Covid19 salgınına bağlı oluşan ıstırabı dindirmek çok zor” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın kurallara uymalarını istiyoruz”
Vatandaşlardan mümkün oldukça maske takmalarını isteyen Sünnetçioğlu, “Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmalarını, 3 kişilik ortamlarda maske kullanılmıyorsa ve bir kişi pozitif ise o bir kişi beş kişiye, beş kişi 10 ve 50 derken dalga dalga vaka sayıları artıyor. Bu sebeple mümkün oldukça vatandaşlarımızın kurallara uymalarını istiyoruz. Bunu tamamen vatandaşlarımızın sağlığı için istiyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle istediğimiz şey aşılarını yapmaları, aşı zamanı gelen tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz, şehir içinde, köylerde ve ilçelerimizde mobil ekiplerimiz aşı çalışmalarını yapıyor, tüm ekiplerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde, yeter ki vatandaşlarımız aşılarını yapsınlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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