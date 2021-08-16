Van’da turizmciler işlerin açılmasını bekliyor

Van’da yıllardır hizmet veren turizmciler, pandemiden olumsuz etkilenen işlerinin açılması umuduyla çalışmalarını sürdürüyor.

Dünyada ve Türkiye’de etkisini sürdüren korona virüs pandemisinin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde işletme sahipleri, işlerin açılmasını bekliyor. Van’ın Gevaş ilçesinde 35 yıldır turizm sektöründe hizmet verdiğini ifade eden Grand Deniz Turizm sahibi Hikmet Deniz, korona virüs pandemisinin en çok turizmi etkilediğini söyledi. Yaklaşık iki yıldır işletmelerinin kapalı olduğunu belirten Deniz, “İşletmelerimizi 34 aydır açtık. İnşallah iyi olacak. Yabancı turist pek yok ama yerli turistler gelmeye başladı” dedi.

Eylül ve ekim aylarından umutlu olduğunu dile getiren Deniz, “2019 yılında yaklaşık 160 bin kişiyi adaya gönderirken, bu sene daha 20 bini aşmadık. Bu pandemi turizmi kötü etkiledi” ifadelerini kullandı.

24 ila 200 yolcu kapasiteli 7 teknelerinin olduğunu belirten Deniz, “Tesisimiz, turizm işletme belgeli olup, 780 kişi kapasitelidir. Konaklama dışında gerek plaj olsun gerek karavana olsun gerekse kamping olsun tüm aktivitelerde alt yapımız mevcuttur. Yerel ve dünya mutfağına sahip olan tesisimize gelen yerli ve yabancı turistler, buradan memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Bunun yanında tesisimizden Akdamar Adası’na hafta içi 10, hafta sonu ise yaklaşık 20 sefer düzenleniyor” diye konuştu.

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