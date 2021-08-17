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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da 5 yıllık elektrik yatırımları masaya yatırıldı

İHA

Van’da 5 yıllık elektrik yatırımları masaya yatırıldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında düzenlenen toplantıda 5 yıllık elektrik yatırımları masaya yatırıldı.
112 Gamer’de düzenlenen toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, VEDAŞ Genel Müdürü Sami Kovancı, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Türüt, belediye başkanları ve başkan vekilleri, VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ile VEDAŞ ve VEPSAŞ yetkilileri katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, özellikle cadde yenileme çalışmaları sırasında, elektrik tesisatının yer altına alınması noktasında zaman zaman elektrik şirketinden, zaman zaman yükleniciden kaynaklı aksamalar olduğunu ifade ederek, “Bu noktada vatandaşlardan ciddi tepkiler gelmektedir. Bugün burada belediye başkan vekilliği görevi yapan belediye başkanlarımız, hem bakanlıktan gelen yöneticilerimiz hem de VEDAŞ’tan gelen yöneticilerimiz ile masaya bu konuyu yatıracaklar. Bizler de hem bundan sonra oluşacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi hem de kentimizde daha çok yatırım yapılması noktasında kendilerinde destek istiyoruz” dedi.
2014 yılından önce VEDAŞ’a birikmiş 225 milyon TL’lik bir borçlarının olduğunu aktaran Bilmez, “Buna faiz oranı uygulanıyordu. Bizler de çektiğimiz orta vadeli bir krediyle bütün borcu silerek, yılların bütün problemini çözdük. Bu çerçevede bizden alınan para kadar bize bir ekstra yatırımın yapılması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise son zamanlarda VEDAŞ’ın güzel çalışmalara imza attığını belirterek, “Biz çalışmalarımızı üç başlık altında ele alıyoruz. Birincisi doğalgaz şehrimize geldi ama ilçelerimiz yeterince istifade edemiyorlar. Bu sene yine kısmen çalışmalar var. İkincisi VEDAŞ ile ilgili çalışmalar üçüncüsü ise güneş enerjisi ile ilgili çalışmalardır. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olacak ve Van bundan sonra elektrik sıkıntısı yaşamayacak. Doğalgazı her noktaya taşıma noktasında çalışmalarımız yine devam edecek ve güneş enerjisinden de yeterince faydalanacağımızı umuyor, toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Türüt de hem üçüncü uygulama dönemi hem üçüncü uygulama öncesindeki bir iki kısım yatırımların yanında ve dördüncü uygulama döneminde yapılacak olan yatırımlarla ilgili bilgilendirmelerin yapılacağını dile getirerek, “20202025 yılına kadar ne yatırımlar yapılacak. Özellikle geniş olarak 2021 yılında hangi yatırımlar yapılacak. Burada Van ili bazında belediye, ilçe yatırımları, kırsal kesimde yapılacak yatırımlar, şehir şebekeleri, enerji nakil hatları, köy trafoları noktalarında bilgilendirmeler yapılacak” ifadelerini kullandı.
Bakanlığın bakım çalışmalarına çok önem verdiğinin altını çizen VEDAŞ Genel Müdürü Sami Kovancı da, “Bakanımızın 20212022 yılı boyunca bütün dağıtım şirketlerine bakım çalışmalarına önem verilmesi talimatı var. Bu görevi de bize vermiş. Aylık olarak bunun takibini yapıyoruz. Yatırımın dışında bakım çalışmalarına da önem veriliyor. VEDAŞ olarak 2015 2020 üçüncü uygulama döneminde; Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerine 350 milyon TL yatırım yaparken, biz bunu 2019 yılında girişimlerimiz neticesinde 542 milyona çıkarmıştık. Yani biz geçen 5 yılda toplam 4 ile 542 milyonluk yatırım yaptık. Artık 5 yılda yaptığımız yatırımı biz bir yılda yapacağız. Bir yılda dört ilimize 520 milyon yatırım yapacağız. Bu 5 yıl sonunda 3 milyarı bulacak. Bizim 5 ve 10 yıllık mastır planlarımıza baktığımız zaman bu yatırımlarla bu 4 ilimizdeki dağıtım alt yapısını yüzde 90 oranında Avrupa standartlarına taşımış olacağız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu tarafından katılımcılara yatırımlarla ilgili sunum yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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