Van’da geniş katılımlı enerji yatırımları toplantısı

AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!

Van’da AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Gülçar, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve belediye başkanlarının da katılımıyla geniş katılımlı enerji yatırımları toplantısı düzenlendi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve belediye başkanlarının bulunduğu heyet haziran ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret etmiş, bölgedeki enerji yatırımları konusunda talepte bulunmuştu. Özellikle elektrik yatırımları konusunda vatandaşın beklentilerini ileten milletvekili Abdulahat Arvas, yerelde bir toplantı yapılmasını elektrik, yenilenebilir enerji ve belediyelerin güneş enerjisi konusunda bilgilendirilmesi ile doğalgaz yatırımlarının yerinde ilgili paydaşlarla karşılıklı tartışılmasını istemişti.

Bugün gerçekleşen geniş katılımlı toplantıya AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelik, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Nuri Mehmetbeyoğlu, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Türüt, VEDAŞ Genel Müdürü Sami Kovancı, TEDAŞ Bölge Müdürü Cezmi Yakar ve VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu katıldı.

VEDAŞ tarafından bugüne kadar yapılmış, devam eden ve planlanmış yatırımlar konusunda sunumların yapıldığı toplantıda, Güneş Enerjisi konusunda da bilgilendirme yapıldı. Karşılıklı talep ve önerilen konuşulduğu toplantıda şehir merkezlerinde elektrik hatlarının yer altına alınması, ömrünü doldurmuş direk ve hatların yenilenmesi, kırsalda bakım onarım faaliyetlerinin ve trafo yenilenmesi ile elektrik kesintisine yönelik sayı ve sürelerin asgari seviyeye indirilmesi ve enerji sürekliliğinin sağlanması istişare edildi.

Toplantıda bir konuşma yapan milletvekili Arvas, “Vangölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) tarafından 20152020 yıllarını kapsayan yatırım programında yaklaşık 465 milyon harcama yapılarak 250 proje gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 159 mahalle şebekesi yenilenmiş, 102 adet ilave trafo tesis edilmiş, 363 kilometre enerji nakil hattı ve 152 kilometre yer altı şebekesi yapılmıştır. 75 adet dağıtım merkezi ve kesici ölçü kabini tesis edilmiş, 149 kilometre aydınlatma şebekesi yapılmış ve 756 adet eski trafo gerilim dönüşümü kapsamında yenisi ile değiştirilmiştir. 2021 yılı yatırım programında toplam maliyeti 367 milyon 328 bin lira olan 113 proje hizmete alınacaktır. Bu kapsamda 84 adet kırsal trafo şebeke yenilenmesi ile şehir şebekelerine ait 87 adet trafo bölgesi yenilemesi ve trafo ilavesi yapılacaktır. 276 km enerji nakil hattı ve 221 kilometre yeraltı şebekesi yapılacaktır. 58 adet dağıtım merkezi ve kesici ölçü kabini tesis edilecek ve 125 km aydınlatma şebekesi yapılacaktır. Bütün bunlarla ile birlikte Van İli ve İlçelerimizde 2021 yılında toplamda 25.918.621 TL bütçe ile bakım onarım çalışmaları da gerçekleştirilecektir” dedi.

20212025 yatırım döneminde 217 proje planlanmış ve bu projeler için yaklaşık 1 milyar 122 milyon liralık bir bütçe öngörüldüğünün altını çizen Arvas, “Yine bakım ve onarım faaliyetleri için aynı yatırım dönemini kapsayacak şekilde Van İli ve İlçelerinin tümüne 186 milyon 775 bin liralık bir bütçe öngörülmüştür. Elektrik ve güneş enerjisi odaklı yapılan toplantı verimli oldu. Sahada vatandaşlarımız ve muhtarlarımızdan aldığımız talepleri, çözüm önerileri ile birlikte yetkililere bildirdik. Bölgemizde bulunan elektrik dağıtım hatlarında 30 yıllık ekonomik ömrünü doldurmuş şebekelerin yenilenmesi, can ve mal güvenliğini tehlikeye atan şebekelerin kaldırılması, dikey yapılaşmanın yoğun şehir merkezlerinde öncelikli olarak havai şebekelerin yeraltına alınması ve yeni yerleşim alanlarında enerji ihtiyacını karşılayacak yatırımların yapılması ile ilgili isteklerimizi söyledik. Yetkililerden aldığımız bilgiler doğrultusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde şebekenin yüzde 18’i yenilenmiş olup, 2025 yılı sonunda ekonomik ömrünü dolduran şebekenin yüzde 92’inin yenilenmesi planlanmıştır. Yatırım programının revize edilerek çalışmaların hızlandırılması konusunda talebimiz oldu. Enerji yatırımları konusunda hem Bakanlık’ta hemde EPDK ayağında bu işin takipçisi olacağız. Bölgeyi ilgilendiren toplantıların ru be ru (yüz yüze) yapılması işin ciddiyetini ortaya koymakta ve takibini kolaylaştırmaktadır. Toplantının yapılmasına vesile olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız başta olmak üzere, Valimize, Van’a gelen değerli yetkililere ve icabet eden kıymetli Belediye Başkanlarımıza şükranlarımı sunuyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.