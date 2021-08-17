Van’da geniş katılımlı enerji yatırımları toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da geniş katılımlı enerji yatırımları toplantısı

İHA

Van’da geniş katılımlı enerji yatırımları toplantısı

Van’da AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Gülçar, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve belediye başkanlarının da katılımıyla geniş katılımlı enerji yatırımları toplantısı düzenlendi.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve belediye başkanlarının bulunduğu heyet haziran ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret etmiş, bölgedeki enerji yatırımları konusunda talepte bulunmuştu. Özellikle elektrik yatırımları konusunda vatandaşın beklentilerini ileten milletvekili Abdulahat Arvas, yerelde bir toplantı yapılmasını elektrik, yenilenebilir enerji ve belediyelerin güneş enerjisi konusunda bilgilendirilmesi ile doğalgaz yatırımlarının yerinde ilgili paydaşlarla karşılıklı tartışılmasını istemişti.
Bugün gerçekleşen geniş katılımlı toplantıya AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelik, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Nuri Mehmetbeyoğlu, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Türüt, VEDAŞ Genel Müdürü Sami Kovancı, TEDAŞ Bölge Müdürü Cezmi Yakar ve VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu katıldı.
VEDAŞ tarafından bugüne kadar yapılmış, devam eden ve planlanmış yatırımlar konusunda sunumların yapıldığı toplantıda, Güneş Enerjisi konusunda da bilgilendirme yapıldı. Karşılıklı talep ve önerilen konuşulduğu toplantıda şehir merkezlerinde elektrik hatlarının yer altına alınması, ömrünü doldurmuş direk ve hatların yenilenmesi, kırsalda bakım onarım faaliyetlerinin ve trafo yenilenmesi ile elektrik kesintisine yönelik sayı ve sürelerin asgari seviyeye indirilmesi ve enerji sürekliliğinin sağlanması istişare edildi.
Toplantıda bir konuşma yapan milletvekili Arvas, “Vangölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) tarafından 20152020 yıllarını kapsayan yatırım programında yaklaşık 465 milyon harcama yapılarak 250 proje gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 159 mahalle şebekesi yenilenmiş, 102 adet ilave trafo tesis edilmiş, 363 kilometre enerji nakil hattı ve 152 kilometre yer altı şebekesi yapılmıştır. 75 adet dağıtım merkezi ve kesici ölçü kabini tesis edilmiş, 149 kilometre aydınlatma şebekesi yapılmış ve 756 adet eski trafo gerilim dönüşümü kapsamında yenisi ile değiştirilmiştir. 2021 yılı yatırım programında toplam maliyeti 367 milyon 328 bin lira olan 113 proje hizmete alınacaktır. Bu kapsamda 84 adet kırsal trafo şebeke yenilenmesi ile şehir şebekelerine ait 87 adet trafo bölgesi yenilemesi ve trafo ilavesi yapılacaktır. 276 km enerji nakil hattı ve 221 kilometre yeraltı şebekesi yapılacaktır. 58 adet dağıtım merkezi ve kesici ölçü kabini tesis edilecek ve 125 km aydınlatma şebekesi yapılacaktır. Bütün bunlarla ile birlikte Van İli ve İlçelerimizde 2021 yılında toplamda 25.918.621 TL bütçe ile bakım onarım çalışmaları da gerçekleştirilecektir” dedi.
20212025 yatırım döneminde 217 proje planlanmış ve bu projeler için yaklaşık 1 milyar 122 milyon liralık bir bütçe öngörüldüğünün altını çizen Arvas, “Yine bakım ve onarım faaliyetleri için aynı yatırım dönemini kapsayacak şekilde Van İli ve İlçelerinin tümüne 186 milyon 775 bin liralık bir bütçe öngörülmüştür. Elektrik ve güneş enerjisi odaklı yapılan toplantı verimli oldu. Sahada vatandaşlarımız ve muhtarlarımızdan aldığımız talepleri, çözüm önerileri ile birlikte yetkililere bildirdik. Bölgemizde bulunan elektrik dağıtım hatlarında 30 yıllık ekonomik ömrünü doldurmuş şebekelerin yenilenmesi, can ve mal güvenliğini tehlikeye atan şebekelerin kaldırılması, dikey yapılaşmanın yoğun şehir merkezlerinde öncelikli olarak havai şebekelerin yeraltına alınması ve yeni yerleşim alanlarında enerji ihtiyacını karşılayacak yatırımların yapılması ile ilgili isteklerimizi söyledik. Yetkililerden aldığımız bilgiler doğrultusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde şebekenin yüzde 18’i yenilenmiş olup, 2025 yılı sonunda ekonomik ömrünü dolduran şebekenin yüzde 92’inin yenilenmesi planlanmıştır. Yatırım programının revize edilerek çalışmaların hızlandırılması konusunda talebimiz oldu. Enerji yatırımları konusunda hem Bakanlık’ta hemde EPDK ayağında bu işin takipçisi olacağız. Bölgeyi ilgilendiren toplantıların ru be ru (yüz yüze) yapılması işin ciddiyetini ortaya koymakta ve takibini kolaylaştırmaktadır. Toplantının yapılmasına vesile olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız başta olmak üzere, Valimize, Van’a gelen değerli yetkililere ve icabet eden kıymetli Belediye Başkanlarımıza şükranlarımı sunuyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İpekyolu Belediyesi Sanat Galerisi ve Sanat Sokağı’nın açılışına hazırlanıyor
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi Sanat Galerisi ve Sanat ...
Van’da 5 yıllık elektrik yatırımları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Van’da 5 yıllık elektrik yatırımları masaya yatırıldı
Van Büyükşehir Belediyesi’nden “Çölyakla yaşam ve diyet” semineri
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi’nden “Çölyakla yaşam ve ...
Göçmen baskısına karşı İran sınırında güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı İHA ekibi sınır hattını havadan görüntüledi
YEREL HABERLER Göçmen baskısına karşı İran sınırında güvenlik ...
Vanlı Güreşçi Şervan Türkiye Şampiyonu Oldu
YEREL HABERLER Vanlı Güreşçi Şervan Türkiye Şampiyonu Oldu
Edremit Belediyesi asılsız iddiaları yalanladı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi asılsız iddiaları yalanladı
Başkan Ensari’nin acı günü
YEREL HABERLER Başkan Ensari’nin acı günü
Vanspor FK kongresi 5. kez ertelendi
YEREL HABERLER Vanspor FK kongresi 5. kez ertelendi
Gürpınar Belediyesi’nden futbol turnuvası
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesi’nden futbol turnuvası
Çaldıran Belediyesi stabilize yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesi stabilize yol çalışmalarını ...
Van’da sazangillerin av yasağı sona erdi
YEREL HABERLER Van’da sazangillerin av yasağı sona erdi
Van Valiliğinden ’15 günlük’ yasak duyurusu
YEREL HABERLER Van Valiliğinden ’15 günlük’ yasak duyurusu
Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasaklama
VASKİ Genel Müdürü Kaplan ve mahalle muhtarları İspiriz Dağı'nda devam eden çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER VASKİ Genel Müdürü Kaplan ve mahalle muhtarları ...
Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi Kalbi duran anne ve bebeğinin hayata dönmesinin üzerinden 1 yıl geçti
YEREL HABERLER Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl ...
Van Büyükşehir Belediyesi anne-baba okulu semineri düzenleyecek
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi anne-baba okulu semineri ...
Van’da turizmciler işlerin açılmasını bekliyor
YEREL HABERLER Van’da turizmciler işlerin açılmasını bekliyor
Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98’i aşısız Van’da artan vakalara rağmen vatandaşlar maske takmıyor İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu: “Aşı olup yoğun bakım ünitelerinde yatan hastamız yok” "Covid-19 tanısıyla yatan hastalarımızın çoğu aşısı olmayanlardır” “Covid-19 salgınına bağlı oluşan ızdırabı dindirmek çok zor”
YEREL HABERLER Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde ...
Sarıgül: Ülkede afet olsun, bir parti oy kaybetsin, biz oy alalım mantığında değiliz (2)
YEREL HABERLER Sarıgül: Ülkede afet olsun, bir parti oy kaybetsin, ...
Van’da düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER Van’da düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı
Kontrol noktasından kaçtı, bıraktığı poşetten uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kontrol noktasından kaçtı, bıraktığı poşetten ...
Gevaş’ta 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Gevaş’ta 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
VASKİ’de ‘Barkodlu stok takip sistemi’ uygulaması
YEREL HABERLER VASKİ’de ‘Barkodlu stok takip sistemi’ uygulaması
Haritanın rengini maviye çevirmek için kapı kapı dolaşıp, aşı yapıyorlar
YEREL HABERLER Haritanın rengini maviye çevirmek için kapı kapı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.