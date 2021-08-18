Van'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi, yakalanıp, tutuklandı

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN´da polisin çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 38 kişi yakalandı. Şüphelilerden 27'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 1017 Ağustos tarihleri arasında çeşitli suçlardan haklarında hapis ve para cezası olan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda uyuşturucu ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-08-18 15:35:17



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