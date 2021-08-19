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11 yaşındaki Cihan annesini ikna ederek Covid-19 aşısı olmasını sağladı

DHA

11 yaşındaki Cihan annesini ikna ederek Covid-19 aşısı olmasını sağladı


Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında 'turuncu' kategori ile vaka artışının yüksek olduğu illerden Van'ın Erciş ilçesinde 11 yaşındaki Cihan Alkan, aşı olmak istemeyen annesi Emine Alkan'ı ikna ederek aşı olmasını sağladı.
Koronavirüsle mücadelenin ilk aylarında vaka sayıları düşük yerleşim yerlerinden olan Erciş'te, aşılamada ise aynı başarı sağlanamadı. İlçede vaka sayıları artarken, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 65'i geçti. İlçede görev yapan sağlık çalışanları, turuncu olan haritanın rengini 'Mavi'ye çevirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Yeşilova Mahallesi'nde Cihan Alkan, aşı olmak istemeyen annesini aşı olmaya ikna ederek, sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekiplerine annesini ikna ettiğini, gelip aşı yapmalarını istedi.
`ÇOK MUTLU OLDUK´
Bunun üzerine ekipler, mahalleye giderek, oğlunun ikna ettiği 4 çocuk annesi Emine Alkan'a aşısını yaptı. Sağlık ekipleri, Cihan'ı tebrik etti. Aşı ekibinin başında bulunan Aile Hekimi Dr. Mehmet İçöz, herkesin aşı olması için sağlık ekiplerinin büyük mücadele verdiğini ifade ederek, "Yan mahallede mobil araçlarımızla aşı yapıyorduk. İsminin Cihan Alkan olduğunu öğrendiğimiz bir çocuğumuz bize ulaştı. Annesini aşı olması için ikna ettiğini söyledi. Bu çabasını çok önemsediğimizi ve onun bu hassasiyetine cevap verdik. Mobil aracımızla evlerine gelip, annesine aşı yaptık. 11 yaşındaki çocuğumuzun günlerce annesini ve yakın akrabalarını ikna etmek için uğraş vermesi bizi çok mutlu etti" dedi.
`OĞLUMU KIRAMADIM, AŞI OLDUM´
Oğlunun günlerce süren ikna çalışması sonucu aşısını yaptıran Emine Alkan ise, "Oğlum, günlerdir benim aşı olmam için ısrar ediyordu. Ben de onu kırmayıp bugün aşı oldum. Oğlum Cihan, gidip sağlık ekibine haber vermiş. Onlarda evimize gelip benim aşımı yaptılar. Oğlumu mutlu görmek beni çok sevindirdi. Ben de herkesin Covid-19 aşısı yapmasını istiyorum. Eski günlerimize geri dönmek istiyoruz" diye konuştu.
'ANNEMİN AŞI OLMASI İÇİN ISRAR ETTİM'
Cihan Alkan ise annesinin yanı sıra akrabalarını da ikna ettiğini belirterek, "Annemin aşı olması için ısrar ettim. Sadece annem değil, evimize yakın akrabalarımız da var, onları da ikna etmeye çalıştım. Yakın mahallede aşı yapmaya gelen sağlık ekiplerine gidip annemi aşı yapması için ikna ettiğimi söyledim. Onlar da hemen gelip evimizde anneme aşı yaptılar. Annem bizim için çok kıymetlidir. Aşı olduğu için çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-08-19 10:58:10

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