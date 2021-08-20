Van’da 6 ilçeye yeni kaymakam ataması yapıldı

Van’da mülki idare amirlerinin görev yerlerinde değişiklik yapan ‘Atama Kararı’ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda Van’da da birçok kaymakam ve vali yardımcılarının ataması yapıldı. Yapılan yeni atamalarla İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan Kayseri Develi Kaymakamı, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik Erzurum Aziziye Kaymakamı, Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen Rize Ardeşen Kaymakamı, Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak Trabzon Yomra Kaymakamı, Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar Van Valiliği Hukuk Müşaviri, Van Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca Adıyaman Vali Yardımcısı, Van Vali Yardımcısı Turgut Gülen Kayseri Bünyan Kaymakamı, Vali Yardımcısı Meral Uçar Muğla Ortaca Kaymakamı, Van Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Emre Bozkurtoğlu Çorum Bayat Kaymakamı, Van Valiliği Kaymakam Adayı Mesut Ozan Yılmaz ise Sinop Türkeli Kaymakamı olarak atandı.



Van’a atanan mülki idare amirleri

Siirt Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın İpekyolu Kaymakamlığına, Yozgat Saraykent Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı Bahçesaray Kaymakamlığına, Kastamonu Şenpazar Kaymakamı Fatih Kayabaşı Gürpınar Kaymakamlığına, Kastamonu Pınarbaşı Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut Çatak Kaymakamlığına, Sinop Saraydüzü Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker Çaldıran Kaymakamlığına, Tunceli Pertek Kaymakamı Muhammed Emin Nasır Özalp Kaymakamlığına, Yozgat Aydıncık Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu Van Vali Yardımcılığına, Çankırı Yapraklı Kaymakamı Yavuz Arslan ise Van Vali Yardımcılığına atandı.

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