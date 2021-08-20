Van Büyükşehir’in ‘Anne-baba okulu’ semineri başlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuk gelişimiyle ilgili ‘Annebaba okulu’ semineri düzenleyecek.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) tarafından başlatılan ve İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından desteklenen ‘Annebaba okulu’, Van Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda Vanlı aileler ile bir araya geliyor. İki gün sürecek olan seminerde, Prof. Dr. Levent Eraslan, Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Doç. Dr. Gülçin Güven ve Öğretim Üyesi Dr. Elif Yılmaz, Dijital Ebeveynlik, Gelişimin Kilometre Taşları, AnneBaba Tutumları ve İletişim konu başlıklarıyla anne ve babalara, çocuk yetiştirmede farklı ebeveyn tutumları, ergenlik dönemi problemleri, eğitim başarısını yükseltme, sağlıklı ve mutlu insanlar yetiştirmede anne babanın rolü, dikkat eksikliği, çocuk ve ergenlerde ruhsal sorunlar gibi konularda bilgiler verilecek. Açılış konuşmasını Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in yapacağı seminer 2122 Ağustos tarihleri arasında saat 14:00’da Hacıbekir Mahallesinde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenecek.



“‘Annebaba okulu’ semineri ile ilgili basın toplantısı düzenledi”

Basın toplantısında konuşan ve düzenlenecek seminer ile ilgili bilgi veren SODİMER Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, “SODİMER olarak Anne ve baba okulu ikinci durağını Van kentimizde başlatıyoruz. SODİMER olarak çok değerli paydaşlarımızla anne baba okulu projemiz devam ediyor. İki gün sürecek olan seminerde anne babalara çok değerli akademisyenler eğitim vereceklerdir. Bu imkanı bizlere tanıyan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür ediyoruz. Vanlı anne ve babaları seminerimize bekliyoruz" dedi.

Ayrıca iki gün sürecek eğitim sonunda anne ve babalara katılım belgesi verilecek.

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