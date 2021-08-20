Van'da evde 81 kilo eroin ele geçirildi

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Orhan AŞAN/VAN,(DHA) VAN'da polisin Tuşba ilçesindeki bir eve düzenlediği operasyonda 81 kilo 350 gram eroin ele geçirlidi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba İlçesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evin çeşitli yerlerine gizlenmiş 158 paket halinde 81 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroin ile ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtili. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-08-20 14:54:05



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