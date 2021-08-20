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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da 81 kilo eroin ele geçirildi

İHA

Van’da 81 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 81 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Tuşba ilçesinde bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada; 158 paket halinde 81 kilo 350 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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