Van 150 büyükelçi ve diplomatı ağırlayacak

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, 68 ülkeden 150 büyükelçi ve diplomatı Van’da ağırlayacak.

Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 150 Büyükelçi ve diplomatı 2 gün boyunca kentte misafir edecek. 2324 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek program kapsamında Van’a gelecek olan büyükelçi ve diplomatlar Akdamar Adası, Van Kalesi, Urartu Müzesi başta olmak kentin tarihi ve turistik alanlarını gezecek. Aralarında Rusya, İran, Irak, Güney Kore, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Belçika, Kolombiya, Letonya, Hindistan, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelerinde yer aldığı 68 ülkeden yaklaşık 150 büyükelçi ve diplomat Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in misafiri olarak ağırlanacak.

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