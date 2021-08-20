Van'da bir araçta 91 kilo eroin ele geçirildi

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA) VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ipekyolu ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Irmak' ile yapılan aramada 91 kilo 600 gram eroin ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Irmak' ile yapılan detaylı aramalarda 91 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-08-20 19:19:14



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