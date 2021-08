Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü H. Kürşat Kırbıyık, Ağrı'nın Doğubeyaz ile Van'ın Çaldıran ilçesindeki İran sınır hattında alınan güvenlik önlemleri ve yapılan beton duvar çalışmalarını incelemek üzere Van´a geldi. Burada basın mensuplarıyla bir araya gelen Kırbıyık, İran sınır hattında her türlü geçişlere karşı gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Van'a gelen İller İdaresi Genel Müdürü H. Kürşat Kırbıyık, İran sınır hattına yapacağı ziyaret öncesi beraberinde gelen basın mensuplarıyla toplantıda bir araya geldi. Bir otelde yapılan yemekli toplantıya, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Daire Başkanlığı yetkilileri ve gazeteciler katıldı. Toplantıda, Türkiye'nin İran, Irak ve Suriye sınır hattında alınan önlemler ve yapılan modüler beton duvar ile ilgili sunum yapıldı. İller İdaresi Genel Müdürü Kırbıyık, İran, Irak, Suriye sınır hatlarında güvenlik güçlerinin her türlü geçişlere karşı gerekli önlemi aldığını söyledi.

'İRAN İLE OLAN SINIRIMIZ 560 KİLOMETRE'

Türkiye'nin özellikle Doğu ve Güneydoğu kara sınırlarının özel bir önem arz ettiğini söyleyen Kırbıyık, şunları söyledi:

"Kara sınırımızın 560 kilometresi İran, 368 kilometre Irak ve 911 kilometre Suriye'de bulunuyor. Çalışmaların yoğunluğu, ağırlık merkezi bu sınırlarımıza kaydırılmış durumda. Doğu ve Güneydoğu'da toplamda bin 79 kilometrelik güvenlik duvarı, devriye yolu planlandı ve bu da tamamlandı. Suriye sınırında 911 kilometre kara sınırımız bulunuyor. Bunun 837 kilometresi tamamlanmış durumda. 608 kilometresinde aydınlatma sistemi, 60 kilometresinde kamera sistemi var. 284 termal kamera da tedarik sürecinde. İran sınırımız da bizim özel önem verdiğimiz sınırlarımızın başında gelmekte. Halihazırda 242 kilometre planlanan güvenlik duvarımız var. Bu bölgede 156,5 kilometrelik kısmı tamamlandı, kalan kısım için de çalışmalar devam ediyor. İran sınırımızda Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari illerimiz var. Iğdır'da sınırdaki 54 kilometrelik bölümün tamamı tamamlandı. Burada güvenlikli olmayan bir kısım kalmadı. Ağrı'da 84 kilometrelik bir sınırımız var, bunun 82 kilometresinde duvar yapımı tamamlandı. Belli geçiş bölgelerinde 300-500 metrede boşluklar var. Ama orada da hemen hemen çalışma tamamlanmış durumda. Yani Ağrı ve Iğdır sınırlarımızda güvenlik duvarlarımızı tamamlanmış bulunmaktayız. Bizim ağırlık verdiğimiz Van ilimizde bu yıl 64 kilometrelik bir çalışma başlatıldı. Şu anda üç etap şeklinde çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülmekte. Bir yandan mayın temizleme faaliyeti, bir yandan beton blokların üretimi, bir yardan da sınırda beton blokların montaj faaliyeti devam ediyor. Kalan kısımlarla ilgili olarak da sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çok hızlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu konuda gerek Toplu Konut İdaresi, İçişleri Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı olarak gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Kalan kısımlara da en kısa sürede duvar çalışmalarına başlayacağız. Hakkari ilimizde doğal engeller var. Engebeli arazi yapısından kaynaklı olarak. Geçişlerin riskli bulduğumuz yaklaşık 42 kilometrelik bir alanı duvar yapmak için planlandı. Bunun yaklaşık 16 kilometresi tamamlandı. Yine İran sınırında 109 kilometre aydınlatma sistemimiz bulunmakta. Bizim için çok önemli olan elektrokule projesini de 198 adedi sınırda inşa edilmekte. Irak sınırımızda kendine özel durumları var. Burada özellikle terör geçişlerine yönelik Hezil ve Habur çaylarının bulunduğu alanda bir taş parkomatı seddi ve yüksek güvenlikli panel çit imalatına başlama aşamasındayız. Ermenistan sınırımda duvar bulunmuyor. 140 kilometre aydınlatma sistemi, 140 kilometre kamera kurulumumuz tamamlandı. 52 adet kule çalışması da bu bölgede devam etmekte."

SINIRA 139 ADET ZIRHLI GÖZETLEME ARACI TEMİN EDİLDİ

Sınırdaki zırhlı gözetleme araçları hakkında da bilgi veren Kırbıyık, bu araçlarla önemli bir mesafe kat edildiğini ifade etti. Kırbıyık, "AB ile finansmanını ortak karşıladığımız projede 82 adet doğu ve 7 adet batı sınırlarında toplam 139 adet zırhlı gözetleme aracı temin edildi. Milli Savunma Bakanlığımıza, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Hudut birliklerimiz artık bu araçları kullanıyor. Bu araçlar üstün bir teknoloji ile donatılmış araçlar. Ortalama maliyeti yaklaşık 500 milyon TL. Hatta son dönemde batı sınırlarımızdaki bazı gözetleme araçlarını doğu sınırlarımıza sevk ediyoruz. Elektrokule projesinin toplam maliyeti ise 108 milyon euroluk bir proje. Türk birası ile bir milyar TL üzerinde bir proje. Kulelerin üzerinde montajı devam etmekte. Yine enerji nakli ile çalışmalarımız devam etmekte. Bu kulelerin üzerindeki sistemde yaklaşık 10 bin metrede insan algılama, 4 bin metrede ise insanı tanıyabiliyoruz. Projenin yürütücüsü de ASELSAN. Kendisine yönelik olası saldırıda da ateş açıldığında, ateşin geldiği yeri sistem kendisi doğrudan tespit ediyor. Sadece karada değil Deniz Sahil Güvenlik ile ilgili de önemli projeleriz var" diye konuştu.

2021'İN İLK 8 AYINDA 280 BİN 374 GÖÇMEN SINIRDA ENGELLENDİ

Bölgede alınan önlemleri anlatan Kırbıyık, şöyle konuştu:

"Çok öncesinde tedbirlerimizi almıştık. Sınır güvenliğinin en yüksek noktaya çıkarabilmesi için duvarı bulunmayan alanlarda kanal ve hendek kazılması, tel çit çekilmesi gibi geçici tedbirlerin alınması, sınır hattında, ana arter ve kırsal alanda devriye kontrol faaliyetlerinin hem asgari hem azami seviyeye çıkarılması, yoğunlaştırılması ile İHA'lar başta olmak üzere, havadan keşif ve gözetleme faaliyetlerinin arttırılması için gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Ayrıca Van iline 35 tim, yani yaklaşık 750 Özel Harekat personelinden oluşan bir destek kuvvet gönderildi. Bunlar halihazırda bölgede görev alıyor. Mevcut güvenlik korucularımız jandarmamıza destek oluyor. Bu desteği daha da arttırabilmek için 500 yeni güvenlik korucusunun alım kararı alındı. Van valimiz bu süreci hızlı bir şekilde yönetmekte. Sahil Güvenliğin Van Gölü üzerinde konuşlanması ile ilgili çalışmalar var. İnsan kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı konusunda geçmiş yıllarda acı tecrübeler de gösterdi ki; Van Gölü'nün bu anlamda kontrolü son derece önem taşıyor. Bu noktada Sahil Güvenlik Komutanlığımız, hızlı bir reaksiyon aldı. İlgili birimi şu anda konuşlanmış durumda. Bu kapsamlı düzensiz göçe karşı faaliyetlere bakacak olursak Mardin, Ağrı, Hakkari, Van illerimizde bin 24 adet Özel Hareket personeli görev yapmakta. Jandarma Genel Komutanlığı'nın bünyesinde bin jandarma yasa dışı geçişlerin olduğu 85 noktada her gün, her gece kontroller yapmakta. Iğdır, Hakkari ve Ağrı illerinde 56 noktada bin 335 jandarma personelimiz de benzer faaliyetleri aralıksız, kesintimiz şekilde sürdürmektedir. Van Gölü'nde Sahil Güvenlik unsurlarımızın yanı sıra bir adet jandarma botu de görev yapmakta. Bu dönemde İHA'lar toplam 297 saat faaliyeti gerçekleştirmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 2020 yılında toplam 4 bin 282, 2021 yılında ilk 8 ayında 4 bin 261 göçmen kaçakçısı yakalandı. Geçen yıla göre bakacak olursak yüzde 90´lık bir artış var. Bu da mücadelenin ne kadar etkin yapıldığını ortaya koymaktadır. Kolluk Kuvvetlerince 2020'de bin100 araca, 2021 yılında 924 araca el konulmuş. Engellenen göçmenler de var. 2020'de 505 bin 375, 2021'de 280 bin 374 düzensiz göçmenin girişi engellenmiştir. 2015'te Geri Gönderme Merkezlerimizin kapasitesi bin 740 TL. Bugün itibariyle 20 bine çıktı. İnşallah yakın zamanda çok daha yüksek rakamlara çıkacak. Bizim temel hedefimiz ülkemize düzensiz göçmenlerin girmemesi. Bu kapsamda 2021´de ülkemize giren Afganistan uyruklu göçmenlerin yüzde 50´sini, Pakistan uyruklu yüzde 90'ını ülkelerine geri gönderdik."DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2021-08-21 08:51:07



