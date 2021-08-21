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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma timi kurdu

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma timi kurdu

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde ‘su altı arama ve kurtarma ekibi’ kurdu. Ekip, Van Gölü başta olmak üzere ihtiyaç halinde Türkiye’nin her bölgesinde arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunacak.
Van’da su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetlerinde yer alması amacıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde, 8 kişilik ‘su altı arama ve kurtarma ekibi’ kurdu. İtfaiye erlerinden oluşan ekip, bir süredir uzman dalış eğitmenleri Serkan Ök ve Şeyda Çiftçi tarafından dalış eğitimi alıyor. Dalış kavramları ve malzemeler konusunda alınan ilk eğitimlerin ardından Van Gölü’nde dalış eğitimlerine başlayan ekip, su altında itfaiye daire başkanlığına ait flamayı da dalgalandırdı. Yaklaşık 30 gün günlük teorik eğitimin ardından bir yıldız bröve unvanı alacak olan itfaiye erleri, daha sonra ise 2 ve 3 yıldız bröveler alacak. Son seviye olarak Ankara Su Altı Amirliğinden arama kurtarma eğitimlerini alacak olan ekip, başta Van Gölü olmak üzere baraj, gölet ve sulama kanallarıyla Türkiye genelindeki olası boğulma vakalarında ihtiyaç halinde arama kurtarma faaliyetlerinde yer alacak.

“Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir ilk olacak”
Kentte yaşanan boğulma vakalarından su altında arama kurtarma faaliyetlerinin jandarma ve polis ekipleri tarafından yürütüldüğünü ifade eden Türkiye Su Altı Federasyonuna bağlı Dalış Eğitmeni Serkan Ök, İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde de iyi bir su altı ve su üstü arama kurtarma amirliği kurulacağını söyledi. İtfaiye erlerine en iyi şekilde dalış eğitimi vereceklerini belirten Ök, ‘‘Ekiplerimize öncelikle teorik eğitim verdik. Su altı konuşma dilini, malzemeleri öğrettik. Verilen havuz eğitiminin ardından da bugün Van Gölün de dalış eğitimlerine başladık. İnşallah ihtiyaç olmaz, fakat yangın, sel gibi olaylarda olduğu gibi her türlü boğulma ve su altı arama çalışmalarında da itfaiye erleri hazır bulundurulacak. Elimizden geleni yaparak arkadaşlarımızı en iyi şekilde eğiteceğiz. Başlangıç olarak 1 yıldız brövesi alacak olan arkadaşlarımız 20 dalışın ardından 2 ve 3 yıldız brövelerini alacak. Daha sonra ise başta Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı olmak üzere tecrübeli birçok eğitmenden su altı aramakurtarma eğitimlerini alacaklar. Arkadaşlarımız da oldukça istekli ve becerikli. Bizler de bu süreci hızlı bir şekilde bitireceğiz’’ dedi.

“İhtiyaç duyulan her noktada yer alacaklar”
Eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini anlatan İtfaiye Eri Seyhan Binici ise su altı arama timinin kurulma projesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Projenin geleceğe yönelik büyük bir adım olduğunu ifade eden Binici, eğitimlerin kendilerine çok şey kattığını vurgulayarak, ‘‘Kentin bu projeye gerçekten ihtiyacı vardı. Bize bu imkânı tanıyan Başta Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez olmak üzere Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel ve İtfaiye Daire Başkanımız Abdülillah Arvas’a çok teşekkür ediyoruz. Diğer arkadaşlarımla beraber eğitimlerimizin ardından her an için hazır durumda olası vakalarda yer alacağız’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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