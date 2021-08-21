Van’da trafik kazası: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Tuşba Sanayi Sitesi yakınlarında, 77 AJ 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Meydana gelen kazada otomobil içerisindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Tuşba Grup Amirliği ekipleri tarafından Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken kazayla ilgili araştırmanın başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.