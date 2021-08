Van’da Anne-Baba Okulu semineri

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuk gelişimiyle ilgili ‘AnneBaba Okulu’ semineri düzenledi.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) tarafından başlatılan ve İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından desteklenen AnneBaba Okulu, Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının organizasyonunda ailelerle buluştu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in katılımıyla belediye kültür merkezinde düzenlenen seminer, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ailelerin yoğun katılım gösterdiği seminerde konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, anne ve baba olmanın Allah’ın bahşettiği en güzel nimetlerden biri olduğunu ifade etti. Annebabalığın kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel ve kutsal olduğunu vurgulayan Bilmez, “Annelik; renk, dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın, rabbimizin yarattığı bütün güzel varlıklara hediyesidir. Anne, sadece biyolojik olarak sahip olunacak bir nimet değildir. Bir çocuğu dünyaya getirebilme şansına sahip olamamış, ancak yüreği annelikle taçlanmış çok kıymetli insanlar var. Çocuklara çok büyük değer veren, insan olma hasreti gelişmiş, çok güzel insanlar da var. Annelik evlatlarını koruyan, esirgeyen, muhafaza eden, merhamet dolu bir duygudur. Ancak annelik sadece merhametten ibaret de değildir. Ben anneliğin sorumluluk olduğuna inanıyorum. Bu sorumluluğu en iyi nasıl yaparız? Onu sadece müşfik bir şekilde sarıp, sarmalayarak, her türlü tehlikeden onu koruyarak yapabiliriz. Bize ait bir mal olduğunu düşünmeksizin, tamamen bir insan olduğunu kabul ederek, hak ettiği saygıyı, değeri, ilgiyi göstermemiz gerekir. Ayrıca sorumluluk noktasıyla hareket ederek ona bunu gösterdiğimiz zaman, kaliteli bir annelik yapabileceğimize inanıyorum. Bu anlamda SODİMER programı çok kıymetli ve anlamlıdır” dedi.



“Aileyi koruyabilmek için anne ve babaların iyi eğitilmesi gerekiyor”

Daha sonra konuşan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise anne ve babaların çocukların ilk öğretmenleri olduğunu, evlerin ise çocukların öğrenmeye başladıkları ilkokulları olduğunu söyledi. İslam dininin aileye büyük önem verdiğinin altını çizen Eraslan, “En büyük örnek de, iki cihan serveri Hazreti Peygamberdir. Hem bir eş olarak, hem bir baba olarak, hem de bizlere örnek olarak çok açık bir şekilde bizlere bazı davranışları gösterir. Aile hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde dönüşüm geçirmektedir. Bu dönüşüm süreçlerini iyi anlarsak, aile adı verilen ve ilkokuldan beri bizlere öğretilen toplumun o küçük temel taşını koruyabiliriz. İnsanlar özellikle bizim gibi toplumlarda aile temelli, aile kurma motivasyonu ile yetişirler. Ancak ne yazık ki ülkemizde son yıllarda her 4 evlilikten biri, boşanmayla sonuçlanmaktadır. Her dört çiftten biri, ilk 5 yıl içerisinde maalesef boşanmaktadır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. 5 ile 10’uncu yıl arasında problem yok. 1016 yılları arasında boşanma problemi tekrar gündeme geliyor. 20 yıldan sonra herhangi bir problem yok. Bunlar göz önüne alınarak, anne ve babaların iyi bir şekilde eğitilmesi gerekmektedir. Umarım verilecek eğitimler sizlere katkı sunar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu’nun ‘Dijital Ebeveynlik’ ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Elif Yılmaz, ‘Anne Baba Tutumları ve Etkili İletişim’ konularında yaptıkları sunumlar ile devam etti.

İki gün sürecek seminerlerin ardından programa katılan anne ve babalara katılım belgesi verilecek.

