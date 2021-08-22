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Van'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir iş yerine düzenledi silah operasyonunda kolilere gizlemiş 1300 tabanca ele geçirildi.Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma devam ediyorDHA-Flaş Haber Türkiye-Van

2021-08-22 20:35:52



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