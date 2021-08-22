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Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi (1)

DHA

Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi (1)


VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda cephanelik ele geçirildi. İşyerinde yapılan aramalarda kolilere gizlenmiş 1300 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN, (DHA)-
2021-08-22 20:55:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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