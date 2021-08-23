Van’da su ürünleri denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da eş zamanlı su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki perakende ve balık tezgahlarında, iç sularda, karaya çıkış yerlerinde, alabalık üretim tesislerinde, yol güzergahlarında su ürünleri denetimleri yapıldı. Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katılımıyla yapılan denetimlerde; balıkların avlanabilir asgari boyları, balıkların tazeliği kontrolü yapılarak, amatör balıkçıların uyması gereken usul ve esaslar hakkında bilgilendirme notları dağıtıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "Bir haftalık denetim süresince 7 iç su, 14 balıkçı barınağı/yanaşma yerinde 19 balıkçı gemisi, 21 perakende satış yeri, 5 adet su kaynağı (dere, çay) ve 10 adet amatör balıkçı olmak üzere toplam 76 denetim gerçekleştirildi. Doğal yaşamın devamı, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla bu tür denetimler aralıksız devam edecek. Ayrıca vatandaşların yasalara uygun şekilde balıkçılık faaliyetinde bulunmaları önem arz etmektedir" dedi.

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