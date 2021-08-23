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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’ın ilk kadın arama kurtarma timi kuruldu

İHA

Van’ın ilk kadın arama kurtarma timi kuruldu

– Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından kentte ilk defa kurulan "kadın arama ve kurtarma ekibi", performans ve disipliniyle dikkati çekiyor.
Van’da 2011 yılından meydana gelen 7.2’lik deprem ve bu yıl yaşanan sel felaketleri nedeniyle İpekyolu Belediyesi bünyesinde oluşturulan kadın arama ve kurtarma timi çalışmalarını sürdürüyor. İpekyolu Belediyesinde görevli 18 kişiden oluşan ve haftanın belirli günlerinde AFAD Van İl Müdürlüğü yerleşkesindeki eğitim merkezinde tatbikat ve uygulamalı çalışmalar yapan kadınların eğitimleri ise gerçeği aratmıyor.
Özel elbise, kask ve ellerindeki özel cihaz ve ortaya koydukları yüksek motivasyonla "her daim hazırız" mesajı veren kadınlar, disiplini de elden hiç bırakmıyor. Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün “AFET Eğitim Yılı” faaliyetleri kapsamında, İpekyolu Belediyesi Arama Kurtarma (İPAK) ekibine yönelik hafif arama kurtarma eğitimi teorik ve saha eğitimiyle devam ediyor.

“Van’ın ilk kadın arama kurtarma ekibini kurma gereği hissettik”
Kadınların her alanda başarılı işlere imza attığını söyleyen İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdiresi Nazan Sare Aslan, “Ülkemizin coğrafi konumu itibarıyla afetlerin her an yaşanabileceğini biliyoruz. Son zamanlarda yaşadığımız bu sıkıntılar üzerine ülkemize nasıl yardımcı olabiliriz düşüncesini yaşattı. Bu düşünce ve endişeyi AFAD İl Müdürümüz ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan Beyle paylaştığımızda, ortaya bu proje çıktı. Van’ın tamamı kadınlardan oluşan ilk kadın arama kurtarma ekibini kurma gereği hissettik. Umarım ülkemizde daha fazla afet yaşanmaz ancak yaşanacak her olayda da kadınların gücünün görülmesini istediğimizden dolayı artık biz de AFAD İl Müdürlüğü desteğiyle sahalardayız. 18 kişiyle başladık, ancak aldığımız talepler doğrultusunda ek bir eğitimle ekibimizin sayısını arttırmayı planlıyoruz” dedi.

“Kadınlarımızın ne kadar başarılı olduklarını da gördük”
AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş de, talebe istinaden 5 günlük bir arama kurtarma eğitimi organize ettiklerini söyleyerek, “Tabi çalışmalarımız burada bitmeyecek. Bundan sonraki süreçte ekiplerimizin daha başarılı bir şekilde müdahale edebilmesi için ilk yardım eğitimlerimizi, insanı yardım psikososyal destek eğitimlerimizi, harita ve GPS takip cihazı eğitimlerimizi en yakın zamanda arkadaşlarımızla birlikte planlayacağız. Toplumda kadınlarımızın gerçekten her alanda başarılı olması bizimde en büyük arzumuz. Kadınlarımızın burada aldıkları eğitimleri birlikte izledik, ne kadar başarılı olduklarını da gördük. Arama kurtarma faaliyetlerinin sadece kaba kuvvete bağlı olmadığını, teknik çalışmalarında yapılabildiğini kadınlarımızın yaptığı tatbikat ile görmüş olduk” diye konuştu.
Afet açısından bölgenin önemli bir noktada olduğunu belirten Körpeş, “2011 yılında olan 7.2 büyüklüğündeki deprem neticesinde insanlarımız zarar gördü. Buradaki senaryomuz da deprem senaryosuydu. Van merkezinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem olduğu konusunun üzerinde çalışıldı. Arkadaşlarımızın yaptıkları faaliyetlerde yıkılan bir binanın enkazında 2, merdiveni yıkılan bir binada ise bir vatandaşımız yaralı olarak tahliye edildi. Elbette afetlerin olmasını, depremlerin yaşanmasını hiç kimse istemez ama bu konuda hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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