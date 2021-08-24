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Yayladaki besiciler, hayvanlarının suya kavuşmasını halay çekerek kutladı

DHA

Yayladaki besiciler, hayvanlarının suya kavuşmasını halay çekerek kutladı


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan sondaj çalışmasında yayladaki binlerce küçükbaş hayvan içme suyuna kavuşturuldu, besiciler halay çekerek sevinçlerini paylaştı.
Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesinde yaptığı sondaj çalışması sonucu yayladaki binlerce küçükbaş hayvanı içme suyuna kavuşturdu. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ve ilçe belediyelerinin ortak çalışmasıyla, su sıkıntısı yaşanan kırsal bölgelerdeki mahallelerde, Hayvan İçme Suyu (HİS) Projesi yürütüyor. Bu kapsamda, ilçenin Sakalar Mahallesi'ne bağlı yaylada sondaj çalışması gerçekleştiren ekipler, bölgeye güneş panelleri ve terfi merkezi kurdu, 10 tonluk depo inşa ederek 32 metre uzunluğunda 6 bölmeli sıvatlar yerleştirdi. Uzun süren çabanın ardından çalıştırılan sondajdan çıkan suyla doldurulan sıvatlarla hayvanların su ihtiyacı karşılandı. Su sıkıntısının giderilmesinin mutluluğunu yaşayan besiciler, halay çekerek kutlama yaptı.
'KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIMIZA TRAKTÖRLE SU TAŞIYORDUK'
Mahalle Muhtarı İsmet Yolak, yaylada uzun süredir içme suyu sorunu yaşadıklarını belirtti. Yolak, "Bölgemizde 10 bin küçükbaş hayvan var. Koyunlarımız için yaylaya traktörlerle, tankerlerle su taşımacılığı yapıyorduk. Hayvanlarımız susuz kalıyordu, rahatsızlanıyordu. Allah devletimize zeval vermesin. Çok memnunuz. Bu arazide suyun çıktığına herkes şaşırdı. Devlet mahalleme çok büyük hizmet yaptı. Koyunlarımız için günde tonlarca su gerekiyordu. Bu tesisin kurulmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-08-24 11:48:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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