Van’da 43 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yaptıkları operasyonda 43 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı koordinesinde Van ve ilçelerinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde tespit edilen bir ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 43 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 şüpheli, Göçmen Kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.