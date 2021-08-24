Van'da, evde 43 kaçak göçmen yakalandı; organizatör tutuklandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da polisin bir eve yaptığı baskında Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'ndeki bir evde kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-08-24 17:29:19
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