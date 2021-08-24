Van’a 21 adet yeni temel eğitim kurumu yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’a 21 adet yeni temel eğitim kurumu yapılıyor

İHA

Van’a 21 adet yeni temel eğitim kurumu yapılıyor

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in 2021 yılı yatırım program ile ilgili müjdesini kamuoyu ile paylaştı.
Milletvekili Arvas yaptığı açıklamada, 2021 yılı yatırım programında Van’a 21 ayrı yeni eğitim kurumu inşa edileceğini belirterek, Van Valiliği tarafından ihale izni talep edilen 7 adet anaokulu, 11 adet ilkokul, 2 adet ortaokul ve 1 Adet İmam Hatip Ortaokulunun yapım işi için Milli Eğitim Bakanının izin verdiğini söyledi. Eğitim yaşındaki yavrularının ve gençlerin okullara erişimini kolaylaştırmak için bölgedeki okullaşma oranının AK Parti döneminde istikrarlı bir şekilde arttığını ifade eden Arvas, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitimi, ülkenin yarınını şekillendiren en önemli unsur ve insana dair yapılacak yatırımların en değerlisi görmektedir. 2002 yılında Millî Eğitim Bakanlığının bütçesi sadece 7,5 milyar TL iken, 2021 yılında bu bütçe yaklaşık 20 kat artarak 146 milyar 920 milyon lira olmuştur. Ülkemizde zorunlu eğitimin ücretsiz olması fırsat eşitliği bakımından çok önemlidir. Bunun yanında AK Parti döneminde başlatılan uygulama ile ders kitaplarının öğrencilere ücretsiz dağıtılması da çocuklarının eğitimlerine ciddi katkı sağlamaktadır. AK Parti döneminde 18 yılda 6,8 milyar TL kaynak kullanılarak 3 milyar 150 milyon ders kitabı ücretsiz dağıtıldı. İlk defa 20142015 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda bu uygulamaya dahil edilerek özel okullarında ders kitapları ücretsiz verilmeye başlandı. AK Parti Hükümetlerimiz döneminde özellikle eğitimde yapılan yapısal dönüşüm ve reformlara ile birlikte çocukların ve toplumun gelişimi için büyük imkanlar sağlandı. Sadece şartlı eğitim programı kapsamında bugüne kadar ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarını düzenli olarak okula gönderen annelere yaklaşık 8 milyar 100 milyon ödeme yapılmıştır” dedi.
Van, her dönem büyüyen ve gelişen Türkiye’den payına düşeni aldığının altını çizen Arvas, “AK Parti Van milletvekilleri olarak bu dönemde hassasiyet gösterdiğimiz konuların başında eğitim yatırımları gelmektedir. Eğitim kalitesi ve okullaşma oranımınız artması konusunda mücadelemiz ve gayretimiz devam edecektir. 2021 yılı temel eğitim yatırım programı kapsamında İpekyolu ilçemizde yapılacak olan Cumhuriyet Mahallesi 32 derslikli ilkokul, Alipaşa Mahallesi 32 derslikli ilkokul, Alipaşa Mahallesi 16 derslikli İmam Hatip Ortaokulu, Yukarınorşin Mahallesi 8 derslikli Anaokulu, Arıtoprak Mahallesi 8 derslikli İlk ve Ortaokul, Bostaniçi Mahallesi 2 derslikli Anaokulu, Tuşba ilçemize yapılacak olan Halkalı Mahallesi 4 derslikli Anaokulu, Gölyazı Mahallesi 2 derslikli İlkokul, Edremit İlçesi Kavurma Mahallesi 4 derslikli Anaokulu ile Esentepe Mahallesi 4 derslikli Anaokulu, Başkale İlçesi Tepebaşı Mahallesi 8 derslikli İlkokul, Çaldıran İlçesi Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi 24 derslikli İlkokul, Altıyol Mahallesi 8 derslikli İlk ve Ortaokulu, Özalp İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 24 derslikli Ortaokul Kırkçalı Mahallesi 12 derslikli İlk ve Ortaokulu, Kargalı Mahallesi 8 derslikli Ortaokulu, Muradiye İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 12 derslikli İlkokul, Saray İlçesi Kekikdüzü Mahallesi 4 derslikli İlkokulu, Gevaş İlçesi Atalan Mahallesi 4 derslikli İlkokul, Kuşluk Mahallesi 2 derslikli İlkokul ve Gürpınar İlçemize yapılacak Dikenli Mahallesi 1 derslikli İlkokul ve 1 adet lojmanın hayırlı olmasını diliyor, Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’e Van halkı adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da, evde 43 kaçak göçmen yakalandı; organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da, evde 43 kaçak göçmen yakalandı; organizatör ...
Van’da 43 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 43 düzensiz göçmen yakalandı
Tuşba Belediyesi’nden ‘Çevre temizliği bilinci’ etkinliği
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi’nden ‘Çevre temizliği bilinci’ ...
Kırtasiyelerde hazırlıklar tamamlandı Hazırlıklarını tamamlayan kırtasiye işletmecileri öğrencileri bekliyor
YEREL HABERLER Kırtasiyelerde hazırlıklar tamamlandı Hazırlıklarını ...
68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi 
YEREL HABERLER 68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi 
68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası’nı gezdi
YEREL HABERLER 68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar ...
Akdamar Adası'ndaki ayine bu yıl da sınırlı sayıda kişi katılacak
YEREL HABERLER Akdamar Adası'ndaki ayine bu yıl da sınırlı sayıda ...
Milli Eğitim Bakanı Özer’den Van’a yatırım müjdesi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer’den Van’a yatırım müjdesi
Yayladaki besiciler, hayvanlarının suya kavuşmasını halay çekerek kutladı
YEREL HABERLER Yayladaki besiciler, hayvanlarının suya kavuşmasını ...
Van İl Jandarma Komutanı değişti Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez Van İl Jandarma Komutanı oldu
YEREL HABERLER Van İl Jandarma Komutanı değişti Gaziantep İl ...
Van Büyükşehir Belediyesi Malazgirt’teki yerini aldı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Malazgirt’teki yerini aldı
Van Büyükşehir Belediyesi’nin sinema günleri başladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi’nin sinema günleri başladı
Yaylaya ulaşan suyu halaylarla karşıladılar
YEREL HABERLER Yaylaya ulaşan suyu halaylarla karşıladılar
Van'da 593 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 593 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Van’da 593 bin 150 adet sentetik ecza ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 593 bin 150 adet sentetik ecza ele geçirildi
Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar
YEREL HABERLER Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar
Vanspor FK 6. Olağan Kongresi gerçekleşti Vanspor FK Başkanı Seyithan İşsiz oldu
YEREL HABERLER Vanspor FK 6. Olağan Kongresi gerçekleşti Vanspor FK ...
Van'da, PKK'ya ait taarruz tipi el bombaları ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, PKK'ya ait taarruz tipi el bombaları ve ...
Van'da terör operasyonu
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonu
Muradiye’de samanlık yangını
YEREL HABERLER Muradiye’de samanlık yangını
Ajans Asya Fuarcılık hedef büyüttü
YEREL HABERLER Ajans Asya Fuarcılık hedef büyüttü
Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş’e başarı plaketi
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş’e başarı plaketi
Çaldıran Belediyesi okulları eğitim-öğretim yılına hazırlıyor
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesi okulları eğitim-öğretim yılına ...
Van’ın ilk kadın arama kurtarma timi kuruldu
YEREL HABERLER Van’ın ilk kadın arama kurtarma timi kuruldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.