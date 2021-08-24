Van’a 21 adet yeni temel eğitim kurumu yapılıyor

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in 2021 yılı yatırım program ile ilgili müjdesini kamuoyu ile paylaştı.

Milletvekili Arvas yaptığı açıklamada, 2021 yılı yatırım programında Van’a 21 ayrı yeni eğitim kurumu inşa edileceğini belirterek, Van Valiliği tarafından ihale izni talep edilen 7 adet anaokulu, 11 adet ilkokul, 2 adet ortaokul ve 1 Adet İmam Hatip Ortaokulunun yapım işi için Milli Eğitim Bakanının izin verdiğini söyledi. Eğitim yaşındaki yavrularının ve gençlerin okullara erişimini kolaylaştırmak için bölgedeki okullaşma oranının AK Parti döneminde istikrarlı bir şekilde arttığını ifade eden Arvas, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitimi, ülkenin yarınını şekillendiren en önemli unsur ve insana dair yapılacak yatırımların en değerlisi görmektedir. 2002 yılında Millî Eğitim Bakanlığının bütçesi sadece 7,5 milyar TL iken, 2021 yılında bu bütçe yaklaşık 20 kat artarak 146 milyar 920 milyon lira olmuştur. Ülkemizde zorunlu eğitimin ücretsiz olması fırsat eşitliği bakımından çok önemlidir. Bunun yanında AK Parti döneminde başlatılan uygulama ile ders kitaplarının öğrencilere ücretsiz dağıtılması da çocuklarının eğitimlerine ciddi katkı sağlamaktadır. AK Parti döneminde 18 yılda 6,8 milyar TL kaynak kullanılarak 3 milyar 150 milyon ders kitabı ücretsiz dağıtıldı. İlk defa 20142015 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda bu uygulamaya dahil edilerek özel okullarında ders kitapları ücretsiz verilmeye başlandı. AK Parti Hükümetlerimiz döneminde özellikle eğitimde yapılan yapısal dönüşüm ve reformlara ile birlikte çocukların ve toplumun gelişimi için büyük imkanlar sağlandı. Sadece şartlı eğitim programı kapsamında bugüne kadar ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarını düzenli olarak okula gönderen annelere yaklaşık 8 milyar 100 milyon ödeme yapılmıştır” dedi.

Van, her dönem büyüyen ve gelişen Türkiye’den payına düşeni aldığının altını çizen Arvas, “AK Parti Van milletvekilleri olarak bu dönemde hassasiyet gösterdiğimiz konuların başında eğitim yatırımları gelmektedir. Eğitim kalitesi ve okullaşma oranımınız artması konusunda mücadelemiz ve gayretimiz devam edecektir. 2021 yılı temel eğitim yatırım programı kapsamında İpekyolu ilçemizde yapılacak olan Cumhuriyet Mahallesi 32 derslikli ilkokul, Alipaşa Mahallesi 32 derslikli ilkokul, Alipaşa Mahallesi 16 derslikli İmam Hatip Ortaokulu, Yukarınorşin Mahallesi 8 derslikli Anaokulu, Arıtoprak Mahallesi 8 derslikli İlk ve Ortaokul, Bostaniçi Mahallesi 2 derslikli Anaokulu, Tuşba ilçemize yapılacak olan Halkalı Mahallesi 4 derslikli Anaokulu, Gölyazı Mahallesi 2 derslikli İlkokul, Edremit İlçesi Kavurma Mahallesi 4 derslikli Anaokulu ile Esentepe Mahallesi 4 derslikli Anaokulu, Başkale İlçesi Tepebaşı Mahallesi 8 derslikli İlkokul, Çaldıran İlçesi Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi 24 derslikli İlkokul, Altıyol Mahallesi 8 derslikli İlk ve Ortaokulu, Özalp İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 24 derslikli Ortaokul Kırkçalı Mahallesi 12 derslikli İlk ve Ortaokulu, Kargalı Mahallesi 8 derslikli Ortaokulu, Muradiye İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 12 derslikli İlkokul, Saray İlçesi Kekikdüzü Mahallesi 4 derslikli İlkokulu, Gevaş İlçesi Atalan Mahallesi 4 derslikli İlkokul, Kuşluk Mahallesi 2 derslikli İlkokul ve Gürpınar İlçemize yapılacak Dikenli Mahallesi 1 derslikli İlkokul ve 1 adet lojmanın hayırlı olmasını diliyor, Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’e Van halkı adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.