68 ülkenin büyükelçi ve diplomatları Van Kalesi önünde halay çekti

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kente gelen 68 ülkenin büyükelçi ve diplomatları, Urartu Müzesi'ni gezdi, Van Kalesi önünde halay çekti.

Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla dün Van’a gelen 68 ülkenin büyükelçi ve diplomatlarından oluşan 150 kişilik grup, Kocaeli Dostluk Parkı’nda Van Kahvaltısı yaptıktan sonra Urartu Müzesi’ni gezdi. Van kedi evi ve Savatlı gümüş işlemeciliğini gezen büyükelçi ve diplomatlar Van Kalesi önünde halay çekti. Burada iki günlük organizasyon ile ilgili açıklamada bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, 68 ülkeden 150’ye yakın büyükelçi, diplomat ve değişik seviyelerdeki dış misyon temsilcilerini ağırladıklarını belirterek, “Çok ciddi bir memnuniyet oluştu. Katılımcılarımızın hemen hemen hepsi daha öncesinde burada bulunmadıklarını, fakat gördükleri karşısında çok ciddi bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Dünyaca meşhur Van kahvaltımızı kendilerine ikram ettik. Çok hoşlarına gitti. Geçmişimizden bugüne kadar Van'ımızın, yöremizin tarihini gösteren müzemizi gezdirdik. Urartu’dan Selçuklu’ya, Selçuklu’dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan günümüze müzemizi gördüler. Van Kalemizin tarihini, geçmişini anlattık. 2 gündür yoğun bir tempoyla devam ediyoruz. Bu organizasyon ilimiz adına, memleketimiz adına güzel oldu. Büyükelçilerimiz çok memnun kaldıklarını defalarca ifade ettiler. Farklı zamanlarda, değişik vesilelerle hem kendilerini hem de ülke vatandaşlarını birçok özelliği bulunan tarihi, kültürel şehrimize beklediğimizi kendilerine ifade ettik. Karşılıklı bir memnuniyet içerisindeyiz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım İşler Genel Müdürü Deniz Çakar ise Van Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde iki günlük bir Van ziyaretini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Okçuluk Vakfı organizasyonu ve Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin büyük desteğiyle Ankara’daki yabancı büyükelçiliklerden kalabalık bir grubu getirdik. Latin Amerika’dan, Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri ile Türki cumhuriyetlerden olmak üzere 46 büyükelçi ve 61 büyükelçilik ve diplomatlarımız mevcut. Hepsi de büyük heyecanla geldiler” dedi.

Dün itibariyle geldikleri Van’da tarihi birçok yeri gezdiklerini ifade eden Çakar, “Dün geldiğimiz Van’da ilk olarak Akdamar Adası ve Kilisesini gezdikten sonra Kutlamaların yapılacağı Ahlat tören yerini ziyarette bulunduk. Bu günde Urartu Müzesi ve Van Kalesi’ni ziyaret ettik. Bize olan geri dönüşler, bu ziyaretin ne kadar anlamlı olduğu, böyle bir fırsatı onlara sunduğumuz için çok müteşekkir oldukları ve özellikle Malazgirt gibi önemli bir zaferin yıldönümü kutlamalarına yabancı büyükelçiliklerin de davet edilmesinden ne kadar onur duyduklarını defalarca kez dile getirdiler. Bu tür organizasyonların tekrarlanması yönünde diğer bölgelerden de talepleri oldu. Bizde Van Valiliği, Bitlis Valiliği, yerel yetkililer ve Okçular Vakfı’na teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İki günlük Van ziyaretinin her anlamda önemli olduğunun altını çizen Çakar, “Buralara gelmenin ne kadar kolay olduğunu gördüler. Bu bakımdan onlar açısından zihinlerindeki bir soru işaretinin bence silindiğini düşünüyorum. Bu ziyaret kapsamında ticaret odası yetkilileriyle görüşenler oldu, yerel yetkililerle görüşme imkanı oldu. Her türlü komünikasyonun rahatlıkla yürütülebileceği bir ortam oluşturulmuş oldu. Büyükelçiler de bu tür ziyaretlerde dikkat alanlarını pek çok tarafa yöneltebilirler. Bence herkes kendi ülkesiyle bağlantılı olarak ilgilenebileceği konularda aradığı temas noktalarını burada buldu” diye konuştu.

Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars da ilk defa Van’a geldiğini belirterek, Urartu medeniyeti hakkında daha önce hiç bilgilerinin olmadığını ama müzeyi gezdikten sonra 2 bin, 3 bin yıl önce yaşayan bir milletin bu kadar gelişmiş ve bu kadar iyi eserlerinin olmasına çok şaşırdığını söyledi.

Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan da daha önce politik nedenlerden dolayı Van’a geldiğini ifade ederek, Van’ın çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Özellikle Van Gölünü çok beğendiğini aktaran Mannan, “Vanlılar Van Gölüne ‘deniz’ diyor. Ben kendim de ‘deniz’ diyorum. Aynı gölün bir benzeri de Almanya’da var. Burada bir müze olduğunu biliyordum ama buranın dünyanın en büyük Urartu Müzesi olduğunu yeni öğrendim. Van Valisi de burada çok güzel bir müzenin olduğundan bahsetmişti. Ben bu çerçevede Van’da böyle bir müze açtıkları için yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

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