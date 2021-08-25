Van’da 1 milyon 200 bin yavru balık suyla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da 1 milyon 200 bin yavru balık suyla buluştu

İHA

Van’da 1 milyon 200 bin yavru balık suyla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Van genelinde 14 göl, gölet ve barajlarda 1 milyon 200 bin yavru sazanın suyla buluşması renkli görüntüler oluşturdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Tarım ve Orman Van İl Müdürü İbrahim Görentaş’ın organizasyonunda "Van İlindeki Su Kaynaklarının Balıklandırılması" adlı proje gereği, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan Keban Su Ürünleri İşletmesinde üretilen balıklar Van İl Müdürlüğüne getirildi. İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tanktaki yavru balıklar oksijen bastırılmış şeffaf poşetlere konularak Erciş, Özalp, Saray, Çaldıran, Muradiye, Gürpınar ve İpekyolu, ilçelerine gönderilerek toplam 14 adet göl, gölet ve barajlarlara bırakıldı. Sıhke ve Zernek Barajındaki balıklandırma çalışmalarına Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel ve Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir katıldı.

"3 yılda 1 milyon 530 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı"
Balıklandırma çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan İl Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel, "Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla Bakanlığımız tarafından 2012 yılından beri yürütülmekte olan balıklandırma projesi gereği, 2019 yılında 19 su kaynağımıza 250 bin, 2020 yılında 12 su kaynağımıza 180 bin ve bu yıl ise 14 su kaynağımıza 1 milyon 200 bin ve son 3 yılda su kaynaklarımıza toplam 1 milyon 530 bin pullu sazan balığı yavrusu salındı" dedi.

"Göl, gölet ve barajlar balıklandırılacak"
Van’da bulunan tüm su kaynaklarının balıklandırılacağını ifade eden Yücel, "Önümüzdeki yıllarda da devam edecek olan balıklandırma çalışmaları bölge halkına ekonomik getirisinin yanı sıra çeşitli balıkçıl kuşların da uğrak yeri olmasıyla tür çeşitliliği artacaktır. Van ilimizde balık olmayan veya stok miktarı azalan ve balıklandırmaya uygun olan tüm su kaynaklarımızı balıklandıracağız. Balıklandırma çalışmalarının amacının göletlerin daha verimli kullanılması ve ekonomik getirisinin arttırılması olduğunu, yapılan çalışmaların göletlerdeki balık stoklarını arttıracağını ve Van ilinin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesinin de amacının mevcut popülasyonun korunması ve devamlılığının sağlanması olduğu, Ayrıca yeni açılan kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla göl, gölet ve barajlar balıklandırılacaktır" diye konuştu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklıkla ilgili de konuşan Yücel, "Son bir yılda meydana gelen kuraklık nedeniyle kuruyan göletler balıkları da etkiledi. Balıklandırma çalışmalarını bu yıl bir çok noktada kuraklık nedeniyle gerçekleştiremedik, inşallah bundan sonra ki süreçte kuraklık sorunu biter, çiftçi ve tarımla geçimlerini sağlayan vatandaşlarımızda rahat eder" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

68 ülkenin büyükelçi ve diplomatları Van Kalesi önünde halay çekti
YEREL HABERLER 68 ülkenin büyükelçi ve diplomatları Van Kalesi ...
Erciş’te şehit ailelerine anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Erciş’te şehit ailelerine anlamlı ziyaret
Tuşba Belediyesi’nden yaz Kur’an kursu öğrencilerine yönelik etkinlik
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi’nden yaz Kur’an kursu öğrencilerine ...
Sünnet düğününde davetlilere aşı yapıldı
YEREL HABERLER Sünnet düğününde davetlilere aşı yapıldı
Van’da bir otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da bir otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı
MİT ve polisin ortak operasyonunda, otelde 26 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER MİT ve polisin ortak operasyonunda, otelde 26 kaçak ...
Van valiliğinden önemli uyarı
YEREL HABERLER Van valiliğinden önemli uyarı
Van’a 21 adet yeni temel eğitim kurumu yapılıyor
YEREL HABERLER Van’a 21 adet yeni temel eğitim kurumu yapılıyor
Van'da, evde 43 kaçak göçmen yakalandı; organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da, evde 43 kaçak göçmen yakalandı; organizatör ...
Van’da 43 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 43 düzensiz göçmen yakalandı
Tuşba Belediyesi’nden ‘Çevre temizliği bilinci’ etkinliği
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi’nden ‘Çevre temizliği bilinci’ ...
Kırtasiyelerde hazırlıklar tamamlandı Hazırlıklarını tamamlayan kırtasiye işletmecileri öğrencileri bekliyor
YEREL HABERLER Kırtasiyelerde hazırlıklar tamamlandı Hazırlıklarını ...
68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi 
YEREL HABERLER 68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi 
68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası’nı gezdi
YEREL HABERLER 68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar ...
Akdamar Adası'ndaki ayine bu yıl da sınırlı sayıda kişi katılacak
YEREL HABERLER Akdamar Adası'ndaki ayine bu yıl da sınırlı sayıda ...
Milli Eğitim Bakanı Özer’den Van’a yatırım müjdesi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer’den Van’a yatırım müjdesi
Yayladaki besiciler, hayvanlarının suya kavuşmasını halay çekerek kutladı
YEREL HABERLER Yayladaki besiciler, hayvanlarının suya kavuşmasını ...
Van İl Jandarma Komutanı değişti Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez Van İl Jandarma Komutanı oldu
YEREL HABERLER Van İl Jandarma Komutanı değişti Gaziantep İl ...
Van Büyükşehir Belediyesi Malazgirt’teki yerini aldı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Malazgirt’teki yerini aldı
Van Büyükşehir Belediyesi’nin sinema günleri başladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi’nin sinema günleri başladı
Yaylaya ulaşan suyu halaylarla karşıladılar
YEREL HABERLER Yaylaya ulaşan suyu halaylarla karşıladılar
Van'da 593 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 593 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Van’da 593 bin 150 adet sentetik ecza ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 593 bin 150 adet sentetik ecza ele geçirildi
Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar
YEREL HABERLER Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.