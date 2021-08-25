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Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu, “Covid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor”

İHA

Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu, “Covid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor”

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Yapmış olduğumuz ziyaretlerde aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımızın pişmanlıklarına tanıklık ediyoruz. Genel olarak hastamız 'keşke aşımı olsaydım' diye serzenişte bulunuyorlar” dedi.
Van'da korona virüs (Covid19) tedavisi gören hastalar, hastaneye yatmadan önce yapılan tüm uyarılara rağmen aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor. Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Cavit Türker, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Taman ile beraberinde SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında yoğun bakım ve servislerde yatan hastaları ziyaret etti. Covid19 hastalığına yenik düşmemeleri, pişmanlık yaşamamaları için Covid19 aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu. Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında yoğun bakım ve servislerde yatan hastaları ziyaret etti. Burada bir açıklamada bulunan Prof. Dr. Sünnetçioğlu, “Yapmış olduğumuz ziyaretlerde aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımızın pişmanlıklarına tanıklık ediyoruz. Genel olarak hastamız 'keşke aşımı olsaydım' diye serzenişte bulunuyorlar. Hastanede Covid19 aşısı olmamış hastalarımız yoğunlukta ‘Aşı olmadığım için çok pişmanım’ diyen hastalarımızın oranı yüksek. ‘Covid19 Hastalığını tahmin edemeyeceğiniz kadar ağır geçiyorum’, ‘Nefes almakta sıkıntı yaşıyorum’ diyen vatandaşlarımız var. Hastalığın bu kadar zor olduğunu bilmediklerini anlatmaktalar" dedi.

"Hastanelerimizdeki yatan hastalarımızın yüzde 95 aşısız"
Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Sıkıntılı bir varyant olan delta varyantı şu an bütün ülkede, bütün dünyada hakim olduğu gibi. Dolayısıyla bizim aşıya inanıp güvenip hiçbir tereddüt duymadan gidip aşımızı yaptırmamız lazım. Görüyoruz ki; aşılanmamış insanlar, hastaneye daha fazla gelmeye başladı. Eğer kişi ikinci ve üçüncü dozu olduysa, hastalığı hafif atlatacaktır ya da belirti göstermeden atlatacak, ya da daha rahat geçirecek. Ama aşı olmayanların yoğun bakıma gelme ihtimalleri çok fazla. Özellikle yoğun bakıma ve hastaneye yatışları azaltması adına lütfen aşı olalım. Aşımı olsam bunları yaşamazdım. Bu nedenle çok pişmanım dememek için lütfen aşılarınızı olun. Maske ve mesafeye çok dikkat edin” diye konuştu.
SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında yoğun bakım ve servisinde yatan ve İstanbul'da ikamet eden Dilaver Çınar, ziyareti için memleketi Van’a geldiğini, buradaki akraba ziyaretleri sırasında korona virüse yakalanarak günlerce yoğun bakımda yaşam savaşı verdiğini söyledi. Dedikodulara inanarak aşı olmaktan kaçındıklarının altını çizen Çınar, “Aşı olmadığım için çok pişmanım. Keşke aşı olsaydım. Ayrıca herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Zor gönler geçirdim. Bir aydır ailemden uzak yoğun bakımda kaldım. Şimdi Covid19 servisine alındım. Her şey bitmiş değil. Aşılarınızı olun düğün, taziye ve kalabalık ortamlardan uzak durmalarını maske, mesafe ve kurallara uymalarını tavsiye ediyorum. Sağlık çalışanlarından Allah razı olsun beni tekrardan yaşama tutundurdular. Şuan iyim hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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