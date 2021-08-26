Van'da göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN´da bir otele düzenlenen operasyonda 26 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2 otel sahibi ile Afganistan uyruklu 1 kişi tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için dün İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otele operasyon düzenledi. Baskında 26 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, emniyetteki işlemlerin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Otel sahipleri ile Afganistan uyruklu 1 kişi tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-08-26 09:51:03
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