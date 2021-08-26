Van'da göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

DHA

Van'da göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN´da bir otele düzenlenen operasyonda 26 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2 otel sahibi ile Afganistan uyruklu 1 kişi tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için dün İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otele operasyon düzenledi. Baskında 26 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, emniyetteki işlemlerin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Otel sahipleri ile Afganistan uyruklu 1 kişi tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-08-26 09:51:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarımehmet Barajına 260 bin yavru balık bırakıldı
YEREL HABERLER Sarımehmet Barajına 260 bin yavru balık bırakıldı
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu, “Covid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor”
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu, “Covid-19 ...
Van’da 1 milyon 200 bin yavru balık suyla buluştu
YEREL HABERLER Van’da 1 milyon 200 bin yavru balık suyla buluştu
68 ülkenin büyükelçi ve diplomatları Van Kalesi önünde halay çekti
YEREL HABERLER 68 ülkenin büyükelçi ve diplomatları Van Kalesi ...
Erciş’te şehit ailelerine anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Erciş’te şehit ailelerine anlamlı ziyaret
Tuşba Belediyesi’nden yaz Kur’an kursu öğrencilerine yönelik etkinlik
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi’nden yaz Kur’an kursu öğrencilerine ...
Sünnet düğününde davetlilere aşı yapıldı
YEREL HABERLER Sünnet düğününde davetlilere aşı yapıldı
Van’da bir otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da bir otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı
MİT ve polisin ortak operasyonunda, otelde 26 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER MİT ve polisin ortak operasyonunda, otelde 26 kaçak ...
Van valiliğinden önemli uyarı
YEREL HABERLER Van valiliğinden önemli uyarı
Van’a 21 adet yeni temel eğitim kurumu yapılıyor
YEREL HABERLER Van’a 21 adet yeni temel eğitim kurumu yapılıyor
Van'da, evde 43 kaçak göçmen yakalandı; organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da, evde 43 kaçak göçmen yakalandı; organizatör ...
Van’da 43 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 43 düzensiz göçmen yakalandı
Tuşba Belediyesi’nden ‘Çevre temizliği bilinci’ etkinliği
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi’nden ‘Çevre temizliği bilinci’ ...
Kırtasiyelerde hazırlıklar tamamlandı Hazırlıklarını tamamlayan kırtasiye işletmecileri öğrencileri bekliyor
YEREL HABERLER Kırtasiyelerde hazırlıklar tamamlandı Hazırlıklarını ...
68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi 
YEREL HABERLER 68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi 
68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası’nı gezdi
YEREL HABERLER 68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar ...
Akdamar Adası'ndaki ayine bu yıl da sınırlı sayıda kişi katılacak
YEREL HABERLER Akdamar Adası'ndaki ayine bu yıl da sınırlı sayıda ...
Milli Eğitim Bakanı Özer’den Van’a yatırım müjdesi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer’den Van’a yatırım müjdesi
Yayladaki besiciler, hayvanlarının suya kavuşmasını halay çekerek kutladı
YEREL HABERLER Yayladaki besiciler, hayvanlarının suya kavuşmasını ...
Van İl Jandarma Komutanı değişti Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez Van İl Jandarma Komutanı oldu
YEREL HABERLER Van İl Jandarma Komutanı değişti Gaziantep İl ...
Van Büyükşehir Belediyesi Malazgirt’teki yerini aldı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Malazgirt’teki yerini aldı
Van Büyükşehir Belediyesi’nin sinema günleri başladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi’nin sinema günleri başladı
Yaylaya ulaşan suyu halaylarla karşıladılar
YEREL HABERLER Yaylaya ulaşan suyu halaylarla karşıladılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.