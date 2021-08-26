Kamyonetteki 125 kilo eroini 'Magnum' buldu

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN´ın Gürpınar ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette narkotik köpeği `Magnum´ ile yapılan aramada, 125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesinde durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan aramalarda, 487 paket halinde 125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-08-26 10:35:24



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