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Küçük Evin’nin akülü sandalye sevinci Evin’in akülü sandalye hayalini Almanyalı hayırseverler gerçekleştirdi

İHA

Küçük Evin’nin akülü sandalye sevinci Evin’in akülü sandalye hayalini Almanyalı hayırseverler gerçekleştirdi

Van’da doğuştan engelli olduğu için yürüyemeyen 14 yaşındaki Evin Yürek, hayırseverlerin desteği ile akülü sandalyeye kavuştu.
Van’da sosyal medya kullanıcısı ‘Vanlı Acan’nın paylaşımı üzerine Evin Yürek’in (14) akülü sandalye hayalini Almanya’da ikamet eden hayırseverler gerçekleştirdi. Almanya’dan Van Edremit ilçesine bağlı Kiracılar TOKİ’ye uzanan yardım eli Yürek ailesini sevindirdi. ‘Vanlı Amcan’ın sosyal medya hesabı üzerinden Evin’in isteğini paylaşması üzerine Almanya’da yaşayan hayırseverler Evin’in istediğini yerine getirdi. Edremit Kiracılar TOKİ'de ikamet eden bedensel engelli Evin Yürek’in annesi Beyaz Yürek, mutlu olduklarını dile getirerek, "6 yıldır birçok yere başvuru yapmamıza rağmen bir sonuç elde edemedik. En son çare olarak sosyal medya da ‘Vanlı Amcan’a ulaştık. ‘Vanlı Amcan’ sayesinde hayallerimiz gerçekleşti. Yıllardır hayalini kurduğumuz akülü tekerlekli sandalye kızım için emek veren herkese Allah razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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