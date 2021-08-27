Başkan Berge’den ‘aşı ve yerel esnaftan alışveriş’ çağrısı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, okul alışverişlerinin yerel esnaftan yapılmasını isteyerek, “Eğitim camiasındaki esnafımız, başta aşı olmak üzere tüm tedbirleri almalıdır” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının 6 Eylül 2021 Pazartesi günü okulları açacağını belirten Berge, eğitim ile bağlantılı sektörlerdeki tüm esnaf ve sanatkarlara hazırlıklı olmaları konusunda çağrıda bulundu. Kırtasiye, giyim, ulaşım, kantin işletmecileri ve okul servisleri gibi alanlarda hizmet veren esnafın mutlaka aşı olmalarını isteyen Başkan Berge, “Yüz yüze eğitim başladığında esnafımız tüm hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır. Öncelikle aşısız bir esnafımız veya çalışanı dahi kalmamalıdır. Öğrencilerimizin sağlıkları her şeyin üstündedir” dedi.

Öğrencilere ve öğretmenlere birebir yakın hizmet veren kantin işletmecileri ve okul servisçilerini dikkatli olmaya davet eden Berge, “Başta aşı olmak üzere temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tüm pandemi kurallarına uyulmalıdır. Böylece ülkemizde vaka sayıları azalır ve okullar açık kalmaya devam eder. Çocuklarımızın normal bir eğitim hayatına dönmesini istiyorsak mutlaka kurallara uyalım” ifadelerini kullandı.

Velilerden okul alışverişlerini yerel esnaftan yapmaları için çağrıda bulunan VANESOB Başkanı İsa Berge, “Uzun süredir okulların açılmasını bekleyen ilgili sektörlerdeki esnafımız adına desteğinizi istiyoruz. Zorlu süreçlerden geçen esnafımız hiçbir zaman milletimizi yalnız bırakmadı ve hizmetleri aksatmadı. Şimdi insanlarımızdan isteğimiz her zaman kendisinin yanında olan esnafımıza destek olmasıdır. Halkımızın gereken duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz” diye konuştu.

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