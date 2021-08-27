Çaldıran’da korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında Van’ın Çaldıran ilçesinde korona virüs denetimi aralıksız devam ediyor.

Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, beraberindeki polis, tarım, jandarma ve sağlık ekipleriyle ilçede market, lokanta, unlu mamullerin üretildiği yerler, kasap ve fırın gibi birçok iş yerini denetlemeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle bakanlığın yayımladığı kuralları tek tek anlatarak esnaf ile vatandaştan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen ekipler, denetimlerde maskesi bulunmayan vatandaşlara da maske dağıtırken, aşı olmayanlara gerekli bilgileri veriyor.

Pandeminin insan sağlığını çok etkilediğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını her gün can almaya devam ediyor. İlçemizde İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge kapsamında denetimlerimizi sıkılaştırarak devam ettiriyoruz. Bu kapsamda yapılan denetimlerde Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve orman Müdürlüğü ekipleriyle aralıksız korona virüs denetimlerini yürütmektedirler. Denetimlerde market, kahvehane, lokanta, unlu mamullerin üretildiği yerler, kasap ve fırın gibi birçok iş yeri, hatta sokaklardaki vatandaşlarımız bile uyarılarak gerekli denetimler aralıksız yürütülmektedir. Pandemi nedeniyle bakanlığın yayımladığı kuralları tek tek anlatarak esnaf ile vatandaştan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapılarak pandemiden kurtulmanın tek yolunun gerekli aşıların yapılmasından geçtiğini anlatarak uyarılar yapılmaktadır. Toplum olarak kurallara uyarak gerekli aşılarımız yaptırarak ancak bu pandemiden kurtulabiliriz. Bu kapsamda pandemi süresince denetimlerimiz aralıksız devam ediyor, etmeye de devam edecektir” dedi.

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