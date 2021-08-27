Sağlık ekibi kapı kapı dolaşıp aşı yaptı

Van’ın Muradiye ilçesindeki sağlık çalışanları kapı kapı dolaşarak vatandaşları aşılarken, camilerden de Türkçe ve Kürtçe aşıya davet anonsu yaptırdı.

Muradiye’de görevli ekipler, ilçe merkezinde bulunan mahallelerde aşı olmayan vatandaşların evlerine giderek aşılarını yaptırdı. İlçeye bağlı Aşağı Argıt Mahallesi’ndeki camiden Türkçe ve Kürtçe anonslar yaparak vatandaşları aşıya davet eden ekipler, hastalıkla ilgili bilgiler de paylaştı,

2. doz aşısını yaptıran Zafer Arpa, “1. doz aşımı olmuştum, bugün de 2. doz aşımı oldum. Herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum. Bu hastalık gerçekten ciddi bir hastalık, sadece kendimizi değil ailemizi ve çocuklarımızı da düşünmeliyiz. Bu hastalığa yakalandığımız zaman dışarı çıktığımızda birçok kişiye zarar vermiş oluruz. Bu hastalığa yakalanan vatandaşlarımızdan karantina sürecinde dışarı çıkmamaya özen göstermelerini istiyoruz. Hastalığa yakalanıp tedbir almayanlar yüzünden zarar görenler oldu. Bir arkadaşımızı yaşlı bir amcamızın tedbirsizliği yüzünden kaybettik. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz” dedi.

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