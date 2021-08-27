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Eşini üçüncü kattan attığı iddia edilen kocanın avukatı konuştu Avukat Ersin Biricik: “Tarafların yüz yüze gelmesi halinde gerçek ortaya çıkacaktır” “Mağdurun kendini balkondan attığına dair görgü şahitleri var”

İHA

Eşini üçüncü kattan attığı iddia edilen kocanın avukatı konuştu Avukat Ersin Biricik: “Tarafların yüz yüze gelmesi halinde gerçek ortaya çıkacaktır” “Mağdurun kendini balkondan attığına dair görgü şahitleri var”

Van’da tartıştığı eşini 3. kattan attığı iddia edilen sanığın avukatı Ersin Biricik, mağdurun kendini balkondan attığına dair görgü şahitlerinin olduğunu ileri sürdü.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Nisan’da tartıştığı eşini yaşadıkları apartmanın 3. katından attığı iddia edilen S.E. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Van 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanığın “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

“Kasten öldürme teşebbüsü dosyası değildir”
Konunun kamuoyuna yansımasının ardından açıklamalarda bulunan Av. Ersin Biricik, intihar olayının gerçekleşmesinin ardından dosyaya müdahil olduğunu belirtti. İddianamenin henüz yeni hazırlandığını ve duruşmanın da yapılmadığını anımsatan Avukat Biricik, “Bizler delillerimizi mahkemede dile getireceğiz. Ancak bu konunun basında ve kamuoyunda yansıtıldığı gibi kasten öldürme teşebbüsü dosyası değildir. Mağdur Ç.E.’nin yaşadığı kriz sonucu 3. kattan atlamak suretiyle intihara teşebbüs olayıdır. Bu olay sebebiyle ciddi bir şekilde yaralandı. Biz de bu durumdan son derece üzüntülüyüz. Ancak olaylar anlatıldığı gibi değildir. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede iddia edilen hususlar şu aşamada iddia aşamasındadır. Olayın başından bu yana müvekkilim ve ailesi yaşanan olay sebebiyle son derece ciddi üzüntüler yaşamaktadır. Bu olayın anlatıldığı gibi bir öldürme teşebbüs olmadığı gibi tamamen mağdurun yaşadığı kriz sonucu kendisini üçüncü kattan atlamak suretiyle meydana gelen bir olaydır” dedi.

“Karşı taraf olayı manipüle ediyor”
Karşı tarafın kamuoyunun ilgisini çekmek ve bu olayın gerçekleştiği halin dışında başka şekilde müvekkilin eşini öldürmek suretiyle hareket ettiği mesajlarının verildiğini öne süren Biricik, “Suç 24 Nisan 2021 tarihindedir. Mağdurun kendini balkonda atlamak suretiyle gerçekleşen olayın üzerinden 4 ay geçti. Bu tarihten beri hem müvekkilim hem de mağdurun çocukları, mağdurun ailesinin yanında kalmakta, müvekkilim ise sadece 23 kez çocuklarını görebildi. Karşı taraf çocukları göstermemekle kararlıdırlar. Hatta bu hususta savcılığın uzaklaştırma kararı olduğu, müvekkilimin çocuklarla görüşmesinin sıkıntılı olduğu şekilde iddiaları üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunduk. İfadesine başvurulan çocuk 5 yaşında henüz ayırt etme gücüne haiz değildir. Yaşananları nasıl olduğunu izah edecek durumda da değildir. 5 yaşında çocuk yaklaşık 4 aydır babasının yanında değil ve annesinin yanında, mağdurun anne ve babasının gözetimindedir. 5 yaşındaki bir çocuğun ne kadar yönlendirmeye müsait olduğu konusunda işin uzmanı olmaya gerek yok” şeklinde konuştu.

“Çocuğun beyanı usulüne uygun alınmadı”
Çocuğun beyanını savcılıkta da usulüne uygun alınmadığını ileri süren Biricik, “Savcının odasına bir pedagog alınması suretiyle çocuğun beyanı alınamaz. Bu ceza yargılamasına ve çocuğun yaşı itibariyle açıkça hukuka aykırıdır. Karşı tarafça 8 Temmuz 2021 tarihinde çocuğun dinlenmesini talep ediyor. Talep dilekçesinde ‘Müşterek çocuk R.E., pedagog eşliğinde beyanının alınmasını talep ediyoruz. Müşterek çocuk R.E., ‘babam odanın kapısını üzerimize kapattı. Sonra anneme kızmalarımı duydum. Babam annemi kucağına aldı ve balkondan aşağı attı’. Bu ciddi bir çelişkidir. Hem babası odasının kapısını üzerine kapatıyor hem başka türlü görmesini engelliyor. Sonra da babasının anneyi kucağına alarak attığını ifade ediyor. Bu mantığa aykırı bir şeydir. Olayın gerçekleştiği saate evde sadece bu müşterek çocuk bulunmuyordu. Müvekkilimin komşularının 10 yaşındaki çocuğu, 6 ve 7 yaşlarındaki çocukları da bulunmaktadır. Bizler de o çocukların da pedagog eşliğinde dinlenmesini talep edeceğiz” diye konuştu.
Müvekkilinin zan altında bırakılan iddialarla karşı karşıya kaldığını savunan Biricik, sözlerini şöyle sürdürdü:
“5 yaşındaki çocuğun beyanının hukuken hiçbir önemi yok. Karşı taraf da çocuğun menfaatini gözetmeden kendi iddiaları için çocuğu kullanıyor. Aileler arasında olayın daha fazla büyümemesi açısından hukuken çok sesimizi çıkarmıyoruz. İleriki aşamada böyle devam etmesi halinde müvekkilimi zan altında bırakacak ve suç kabul edilebilecek beyanlar için gerekli hukuki süreci yürüteceğiz. Mağdur Ç.E., olayı bilinçli olarak hatırlamıyor. Mağdur krize girdiği dönemlerde yaşadıklarını sonraki süreçte hatırlamayan bir ruh haline sahiptir. Adli makamlar da buna inanmamıştır. Zaten bu sebeple müvekkil adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Ancak olay tamamen anlattığımız şekilde gerçekleşmiştir. Mağdur kendine geldiği süreçte bu yana müvekkille yüz yüze görüşememiştir. Mağdurun ailesi de buna müsaade etmiyor. Mağdurun ailesi mağdurun tüm dünyayla iletişime engel oluyor adeta. Ancak mağdur bir şekilde yakın tarihlerde müvekkille iletişim geçmiştir ve müvekkille uzun uzun konuşmalar yapmıştır. Bu hususta delilleri mahkemeye ibraz edeceğiz. Mağdurun babası müvekkilime ve ailesine karşı özel bir kin besliyor. Aralarında daha önce yaşanan ticari anlaşmazlıktan dolayı müvekkilimi böyle bir durumda zan altında bırakmak istiyorlar.”
Tarafların yüz yüze gelmesi halinde gerçeğin ortaya çıkacağını düşündüklerini ileri süren Biricik, mağdurun kendini balkondan attığına dair görgü şahitlerin olduğunu ancak karşı tarafın aile baskısından çekindikleri için henüz savcılığa başvurarak beyanlarda bulunmadıklarını, ileri aşamada bunların da ortaya çıkacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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