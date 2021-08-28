Van'da iki ahırda 42 kaçak göçmen yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da polisin düzenlediği operasyonda iki ahırda Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili biri organizatör 2'si ahır sahibi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı aldı. Baskın düzenleyen ekipler, iki ahırda saklanan Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmeni yakaladı. Olayla ilgili 2'si ahır sahibi, biri organizatör 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemleri için emniyete götürülürken, gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-08-28 14:45:41
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