Özalp ilçesinde korkutan yangın

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Van’ın Özalp ilçesindeki bir evin çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi’nde meydana geldi. Lütfi Sus isimli vatandaşa ait evin çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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