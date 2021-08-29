İş yerinde korkutan yangın

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Van’ın Tuşba ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, Tuşba ilçesindeki oto sanayi sitesinde yer alan bir iş yerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılırken, iş yerinde ise büyük hasar meydana geldi.

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