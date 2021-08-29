Van’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İHA

Van’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde kamyonetin tırlarla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, VanMuradiye karayolu üzerindeki Karahan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tali yoldan anayola çıkan Alaattin Çatra idaresindeki 04 P 4017 plakalı kamyonet, yoldan geçen 34 HJ 6411 plakalı tıra çarptıktan sonra kontrolden çıkarak park halindeki 33 DCM 24 plakalı tıra arkadan çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Alaattin Çatra hayatını kaybederken, yanında bulunan 4 kişi de yaralandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Gölü’ndeki mikrobiyalitlere dalış
YEREL HABERLER Van Gölü’ndeki mikrobiyalitlere dalış
Van’da 43 doktor istifa dilekçesi verdi Prof. Dr. Sünnetçioğlu: "Hiçbir hekimimiz istifaya zorlanmadı"
YEREL HABERLER Van’da 43 doktor istifa dilekçesi verdi Prof. Dr. ...
İş yerinde korkutan yangın
YEREL HABERLER İş yerinde korkutan yangın
Özalp ilçesinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Özalp ilçesinde korkutan yangın
Özel Lokman Hekim Hastanesi Yönetimi Kuzey Irak’ta
YEREL HABERLER Özel Lokman Hekim Hastanesi Yönetimi Kuzey Irak’ta
AK Parti heyeti Van'da incelemelerini sürdürüyor
YEREL HABERLER AK Parti heyeti Van'da incelemelerini sürdürüyor
Van’da 2 ahırda 42 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 2 ahırda 42 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da iki ahırda 42 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da iki ahırda 42 kaçak göçmen yakalandı
Kaçak göçmenlerin ağırlandığı geri gönderme merkezinin kapıları DHA'ya açıldı
YEREL HABERLER Kaçak göçmenlerin ağırlandığı geri gönderme ...
Van Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Kültür ve sanat şöleni’ etkinlikleri
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Kültür ve sanat ...
Bahçesaray’da toprak yollar asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Bahçesaray’da toprak yollar asfaltlanıyor
Van’da taşların arasında saklanmış 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da taşların arasında saklanmış 2 kilogram reçine ...
Tuşba Belediyesi okul bahçelerini tazyikli su ile yıkıyor
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi okul bahçelerini tazyikli su ile ...
Çaldıran Belediyesinden ücretsiz Wi-Fi hizmeti
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden ücretsiz Wi-Fi hizmeti
AK Parti'li Kaya: "Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında" AK Parti heyeti Başkale'de
YEREL HABERLER AK Parti'li Kaya: "Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç ...
Muradiye’de hırsızlık yaptılar, Erciş’te yakalandılar
YEREL HABERLER Muradiye’de hırsızlık yaptılar, Erciş’te yakalandılar
AK Partili heyet Muradiye esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Partili heyet Muradiye esnafını ziyaret etti
İpekyolu Vânî Mehmet Efendi Eğitim Köşkü’nde açılış coşkusu
YEREL HABERLER İpekyolu Vânî Mehmet Efendi Eğitim Köşkü’nde açılış ...
Yukarı Nurşin Camii önünde yapılan inşaata tepki Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas: "Maalesef camimizin ön cephesinde temeli atılmış inşaatın, camimizin siluetini kapatacak şekilde yapılması düşünülüyor" Memur-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca: "Burada arsa sahibinin mağdur edilmesi hiç kimsenin işine yaramaz" HÜDA-PAR Van İl Başkanı Av. Rasim Saygın: "Bu alanın evveliyatı nakıs parseldi. Öncesinde buraya imar izni verilmiyordu" Sağlık-Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin: "Camiler İslam’ın sembolüdür. İslam’ın sembolü olan yerlerin de İslam’ın şanına yakışacak şekilde ve o ruhta yapılması çok önemlidir"
YEREL HABERLER Yukarı Nurşin Camii önünde yapılan inşaata ...
Eşini üçüncü kattan attığı iddia edilen kocanın avukatı konuştu Avukat Ersin Biricik: “Tarafların yüz yüze gelmesi halinde gerçek ortaya çıkacaktır” “Mağdurun kendini balkondan attığına dair görgü şahitleri var”
YEREL HABERLER Eşini üçüncü kattan attığı iddia edilen kocanın ...
Saha Koordinatörü Dr. Akar, Vanlı kanaat önderleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Saha Koordinatörü Dr. Akar, Vanlı kanaat önderleriyle ...
Van Büyükşehir Belediyesiyle parklar değişiyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesiyle parklar değişiyor
Sağlık ekibi kapı kapı dolaşıp aşı yaptı
YEREL HABERLER Sağlık ekibi kapı kapı dolaşıp aşı yaptı
Tuşba Belediyesinden açıklama
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden açıklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.