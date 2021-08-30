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İpekyolu Belediyesinden kırsal mahallere spor tesisi Karagündüz Mahallesi Spor Tesisi törenle hizmete açıldı

İHA

İpekyolu Belediyesinden kırsal mahallere spor tesisi Karagündüz Mahallesi Spor Tesisi törenle hizmete açıldı

– Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından Karagündüz Mahallesi’nde yapımı tamamlanan spor tesisi halaylar eşliğinde açıldı.
İpekyolu Belediyesi tarafından tüm kırsal mahallelerde yapımına başlanan spor tesislerinin ilki olan Karagündüz Mahallesi Spor Tesisi, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Kaymakam Aslan, gençler için spor tesislerinin önemine değinerek, “Göreve başladığım günden bugüne kadar, tüm köylerimizde ve merkez mahallelerimizde vatandaşlarımıza spor merkezleri açmak için çaba sarf edip projeler yaptık. Şimdi meyvesini alıyoruz. Bundan son derece mutluyuz. Karagündüz Mahallemizde açacağımız bu spor tesisi gibi 21 kırsal mahallede de spor tesislerimiz yavaş yavaş sonuca ulaşmak üzere. Ayrıca futbol ve basketbol sahaları yapılıyor. Bu tesisleri yaparken orada yaşayan gençlerimiz ve vatandaşlarımız, spor yapabilecekleri alanlara kavuşsun istedik. Sadece erkekler değil, kızlarımızın da voleybol, basketbol oynayabilecekleri mekanlar tasarlayıp onların hizmetine sunabilmeye niyet ettik. Bunların yanı sıra Karşıyaka Mahallemizde de bir tane spor kompleksimiz ve bundan ayrı kadınlarımız için iki ayrı spor salonumuz var. Oralarda da jimnastik, dans, boks ve akla gelebilecek birçok alanda hizmet veriliyor” dedi.

“Amacımız gösteriş yapmak değil”
Gençlere yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ifade eden Aslan, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda 2 bin kişi kapasiteli spor salonunu İpekyolu ilçemize kazandırdık. Yakın bir süreçte onun ihalesi de yapılacak. Semt sahamız ise şehir merkezinde yapılacak. Bunlar bizim sadece projelendirip kentimize ve ilçemize katmayı planladığımız projeler. Amacımız birkaç noktaya futbol sahası ve basketbol potaları koymaktır. Amacımız gösteriş yapmak değildi, bizim amacımız 350 bin nüfusa sahip bir ilçede yaşayan bütün vatandaşlarımıza yararlanabilecekleri alanlar tasarlamaktır” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından spor tesisinin açılışı yapılarak halay çekildi.

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