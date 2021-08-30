Vali Bilmez’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “30 Ağustos 1922, milletimizin şanlı ordumuz ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanıdır. Bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilân ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünde, millet olarak hep birlikte bu günü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 30 Ağustos, aziz milletimizin hiçbir zillet ve esareti kabul etmeyeceği; istiklal ve istikbali için her zaman mücadele edeceği; birlik, beraberlik ve iman gücüyle aşamayacağı engel olmadığını tüm dünyaya güçlü bir şekilde haykırdığı günün adıdır. Aziz milletimiz bu şanlı zafer ile kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiştir. Bugün bizlere düşen görev; aynı şuur ve ruhla, ecdadımızdan bizlere emanet edilen vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimize minnet ve şükranla anıyorum.

Şanlı ordumuzun, aziz milletimizin ve tüm Vanlı hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

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