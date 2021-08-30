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– Van’ın Erciş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol tarafından Çınarlı Mezarlığında bulunan Şehit Rıdvan Çevik' in kabri ziyaret edildi. Burada yapılan duaların ardından şehit ailesi ziyaret edildi.

Törene Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcı Suat Arslan, İlçe Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Tırak, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Demir, Belediye Başkan Yardımcı Hikmetullah Yiğit, ilçedeki kurum amirleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

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