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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’ın ilk ve tek sanat atölyesine görkemli açılış

İHA

Van’ın ilk ve tek sanat atölyesine görkemli açılış

Van’ın İpekyolu Belediyesi, kentin ilk ve tek sanat atölyesini düzenlediği görkemli bir açılışla hizmete sundu.
Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sanattan spora, eğitimden kültürel aktivitelere kadar pek çok alanda hizmet anlayışına farklı bir bakış açısı kazandıran İpekyolu Belediyesi, kentin ilk sanat galerisi olan ‘İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’ni coşkulu ve geniş bir katılımla hizmete açtı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nin açılışına Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcı Mehmet Göktepe, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program piyano dinletisi ile devam etti. Programda bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sanata verdikleri her desteğin kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Van’ın kültür ve sanat faaliyetlerinin yapılacağı bir merkezi açmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Aslan, “Bizim coğrafyamız çok güzel bir coğrafya, Van’ın insanı çok güzel insanlar. Burada sıkıntılı şeylerle değil, şehrimize, ülkemize ve dünyaya yaptığımız kültürel, sanatsal, bilimsel ve ticari her türlü alanda katkılarla anılmak istiyoruz. Bunun için görevime başladığım ilk günden itibaren, okul çağından önceki çocuklarımızdan okul çağındaki çocuklarımıza, hanımefendilere, beyefendilere ve yaşlılarımıza yönelik birçok proje gerçekleştirmeye çalıştık” dedi.

“Van sanatla anılacak”
Van şehrinin bundan böyle sanatla anılacağını kaydeden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Atatürk’ün dediği gibi, ‘Sanatsız kalan bir toplumun, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Ben bu şiarla buraları inşa etmek istedim, bu şiarla çalışma arkadaşlarımızla bu projeleri ürettik. Benim amacım, Avrupa’daki şehirlerden ve kentlerden hiçbir farkı olmayan bir şehir oluşturmaktı. Şu anda yarım kalan işlerimiz var. İnşallah dükkânların burayla uyumlu bir şekilde işlenmesiyle çok güzel bir yer olacak. Burası daha önce madde bağımlısı, problemli insanların yuvasıydı. Ancak bundan böyle emniyet ve zabıta personellerinin kontrolüyle burası cıvıl cıvıl bir yer olacak. Buraya akşam 17.00’dan sonra giremeyen insanlarımız, bundan böyle gecenin 01.00’inde, 02.00’sinde ve 03.00’ünde fotoğraf çekinmek, klasik müzik dinlemek için gelebilecekler” ifadelerini kullandı.
Van’da eğitim köşkleri ve onlarca parkın yapımını başlattıklarının altını çizen Aslan, “106 tane sokağımızı aynı ‘Sanat Sokağı’ gibi yenileyeceğiz. Kadınlarımıza yönelik kapalı spor merkezleri yaptık. Bunların hepsi gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın kısacası tüm vatandaşlarımızın hayatına dokunabilecek projeler. Ancak tüm bu projeler arasında en çok hangisini sevdim derseniz ‘Sahil Bandı Projesi’ derim. Sahil bandı buradan iddia ediyorum, Van için gelmiş geçmiş en nitelikli ve kaliteli proje. Bu proje ile 2 milyon metrekarelik bir alanı şehrimize kazandırdık. Sizden ricam lütfen bu başlatılan projelere sahip çıkın. Bunlar sizin için, çocuklarımız için, gençlerimiz için, şehrimiz için çok kıymetli projeler. Bunları yapmakta herhangi bir beklentimiz yok. Biz siyasetçi değiliz, devlet adamıyız. Ben mülki idare amiri olarak tüm kalbimle, tüm samimiyetimle, vicdanımla yapmaya çalıştım. Bu duygularla bütün bu yapılan hizmetlerde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, müdürlerime, başkan yardımcılarıma ve siz değerli kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmanın ardından İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nin açılış kurdelesini kesen protokol, muhteşem havai fişek gösterisini izledi. Daha sonra sanat galerisinin gezilmesi ile süren program, opera ve müzik dinletisi ile sona erdi.
Öte yandan, Van’da böyle bir galerinin açılmasına sevinen sanatseverler ise İpekyolu Belediyesine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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